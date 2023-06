Worst Foods for Gut Health: आंतों के लिए जहर हैं ये 5 फूड, नहीं छोड़ेंगे खाना तो लगाने पड़ जाएंगे अस्पताल के चक्कर

Worst Foods for Gut Health

डीएनए हिंदीः हम जो कुछ भी खाते हैं वह सीधा (Health Tips) आंत में जाता है और वहां खाने का पाचन होता है. इसलिए आंत हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. इतना ही नहीं, आंत की लाइनिंग (Food That Cause Stomach Inflammation) का सीधा संबंध हमारे दिमाग से होता है. साथ ही आंत इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. क्योंकि कई तरह की इम्यून कोशिकाएं और गुड बैक्टीरिया आंत से जुड़े होते हैं और ये इम्यूनिट सिस्टम के साथ गट हेल्थ को बेहतर (Worst Foods for Gut Health) बनाए रखने में मदद करते हैं. लेकिन, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, जिससे आंत को पचाने में बहुत दिक्कत होती है और इससे गट हेल्थ प्रभावित होता है. आइए जानते है कौन-कौन से हैं वो फूड...

आंतों को अंदर से सड़ा देते हैं ये फूड

दरअसल, कई ऐसी खतरनाक चीजें हैं जिनका लगातार सेवन करने से आंतों में सूजन होने लगती है जो गैस्ट्रिक सहित कई बीमारियों का कारण बनती है. इसलिए हमें अपने खान-पान को लेकर थोड़ा सजग रहना चाहिए. यहां जानिए कौन से ऐसे फूड हैं जिनसे आंतों में सड़न पैदा हो सकती है.

यह भी पढ़ें- झट से बीपी नॉर्मल कर देता है सिंघाड़ा, हॉर्मोन रहता है बैलेंस

एसिडिक फूड

एसिडिक फूड जैसे पैस्ट्रीज, व्हाइट राइस, पास्ता, व्हाइट पोटैटो, शुगरी ब्रेकफास्ट, कॉर्नफलेक्स, चिप्स आदि से आंतों में सूजन बनने का खतरा ज्यादा रहता है. इसके अलावा टमाटर और कुछ फ्रूट भी एसिडिक फूड है. ऐसे में अगर किसी को गैस्ट्रिक है तो ये चीजें भी नुकसान दे सकती है.

तली-भुनी चीजें

तली-भुनी चीजें खासतौर से 40 साल के बाद पेट की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है. क्योंकि इनमें फैट और कार्बोहाइड्रैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है और डीप फ्राई के कारण इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाती है. ऐसे में इससे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने लगते हैं और यह पेट को काफी नुकसान पहुंचाता है.

यह भी पढ़ें- हेयर स्ट्रेट करने से पहले हो जाएं सावधान, इस कैंसर का बढ़ सकता है जोखिम

शुगरी ड्रिंक

शुगरी ड्रिंक जैसे सोडा, एनर्जी ड्रिंक, फ्रूट जूस आदि का ज्यादा सेवन करने से पेट में एसिड बनता है और इससे आंत में सूजन होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जिन लोगों को पहले से गैस्ट्रिक है, उनके लिए ये ड्रिंक्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. क्योंकि इस तरह के ड्रिंक में बहुत अधिक चीनी और कैलोरी होती है जो पेट के लिए किसी भी मायने में ठीक नहीं है.

फास्ट फूड

फास्ट फूड जैसे ब्रेड, चीज, केक, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, अंडा, प्रोसेस्ड फूड से बहुत अधिक एसिड बनता है. इतना ही नहीं, इनमें कार्बोहाइड्रैट के साथ-साथ फैट भी बहुत होता है, जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है. ये चीजें आंत पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और इनका पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है.

रेड मीट

इन सभी के अलावा रेड मीट का ज्यादा सेवन आंत के लिए सही नहीं है. वहीं रेड मीट में अगर प्रोसेस्ड मीट हो तो यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है. क्योंकि इनमें बहुत अधिक सोडियम और प्रिजर्वेटिंव्स होते हैं. कई रिसर्च में यह चेतावनी भी मिलती है कि प्रोसेस्ड मीट से कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर