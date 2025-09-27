नवरात्रि में कितने बजे तक खेलना चाहिए डांडिया-गरबा? अनोखा बोर्ड वायरल, देखकर कहेंगे- 'यही देखना बाकी था'
लाइफस्टाइल
इंस्टा से लेकर यू-ट्यूब और कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डांडिया या गरबा का एक टाइमटेबल शेयर किया गया है. इसमें जो सूचना है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे.
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है . कभी कोई मज़ेदार वीडियो वायरल होता है, तो कभी कोई फोटो . इस समय नवरात्रि गरबा से जुड़ी एक मज़ेदार तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है. इस पोस्ट में लिखे एक अनोखे वाक्य ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है.
सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. लोग रोज़ाना तरह-तरह के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट करते हैं और उनमें से कुछ वायरल भी हो जाती हैं . अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आप जानते ही होंगे कि पोस्ट कैसे वायरल होती हैं . कभी जुगाड़, कभी स्टंट, कभी ड्रामा, कभी लड़ाई-झगड़े वाले वीडियो और भी कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं . इसी तरह कई बार मज़ेदार तस्वीरें भी वायरल होती हैं . फ़िलहाल एक तस्वीर वायरल हो रही है . आइए जानते हैं इसके बारे में.
वायरल फोटो में क्या दिखा?
आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है . आप जानते ही होंगे कि नवरात्रि में कई जगहों पर रात में गरबा खेला जाता है . वायरल हो रही पोस्ट इसी से जुड़ी है . एक बोर्ड पर गरबा खेलने का समय लिखा है . लिखा है कि गरबा रात 9:30 बजे शुरू होगा और खत्म होने का समय भी बड़े ही अनोखे अंदाज़ में लिखा है . वहाँ लिखा है कि पुलिस के आने तक गरबा खेला जाएगा . यही वजह है कि तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन ये तस्वीर पुरानी है .
वायरल वीडियो यहां देखें . आपने जो तस्वीर देखी, उसे इंस्टाग्राम पर जीजाजी नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था . खबर लिखे जाने तक कई लोग इसे देख और लाइक कर चुके हैं . पोस्ट देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा? एक अन्य यूजर ने लिखा- पुलिस 9:31 पर आई . वहीं कई यूजर्स ने हंसने वाले रिएक्शन दिए हैं.
