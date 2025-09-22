UNESCO World Heritage: भारत के ये 7 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, जानें किसने अर्जित किया सम्मान?

भारत के सात और स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है.

भारत के सात और स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है. सूची में अब भारतीय धरोहर स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को इस बारे में विस्तृत जानकारी दी. इन धरोहर स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप, कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर, मेघालय में मेघालय युग गुफाएं, नागालैंड में नागा हिल्स ओफियोलाइट, आंध्र प्रदेश में एरा मट्टी डिब्बालु (लाल रेत की पहाड़ियां), आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक धरोहर और केरल में वर्कला चट्टानें शामिल हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "इन नए स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करना भारत की अपनी असाधारण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है." महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन संरक्षित और अध्ययन किए गए लावा प्रवाहों का घर हैं. ये विशाल डेक्कन ट्रैप स्थल कोयना वन्यजीव अभयारण्य में स्थित हैं, जो पहले से ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है.

कर्नाटक स्थित सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत अपनी दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक शैल संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है. ये द्वीप क्रेटेशियस काल के उत्तरार्ध के हैं, जो लगभग 8.5 करोड़ वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास को दर्शाते हैं. इसके अलावा, मेघालय की मेघालयन गुफाएँ, अपनी अद्भुत गुफा प्रणालियों, विशेष रूप से मावलुह गुफाओं के साथ, होलोसीन काल के लिए वैश्विक संदर्भ बिंदुओं के रूप में कार्य करती हैं, जो महत्वपूर्ण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दर्शाती हैं.

नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ ओपियोलाइट चट्टानों का एक दुर्लभ नमूना हैं. ये पहाड़ियाँ महाद्वीपीय प्लेटों से अलग हुई समुद्री पपड़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विवर्तनिक प्रक्रियाओं और मध्य-महासागरीय कटकों की गतिशीलता की जानकारी प्रदान करती हैं. आंध्र प्रदेश में एरा मट्टी डिब्बालु भी एक प्राकृतिक धरोहर स्थल है. विशाखापत्तनम के पास की आकर्षक लाल रेत की संरचनाएँ अद्वितीय पुराजलवायु और तटीय भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं, जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और गतिशील विकास को दर्शाती हैं.

आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियां अत्यधिक भूवैज्ञानिक महत्व की एक प्राकृतिक धरोहर स्थल का घर हैं, जिसमें अप्पलाचियन अनकन्फॉर्मिटी और प्रतिष्ठित सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) शामिल हैं. वर्कला चट्टानें केरल के तट पर स्थित हैं. ये खूबसूरत चट्टानें, प्राकृतिक झरनों और आकर्षक अपरदनकारी भू-आकृतियों के साथ, मायो-प्लियोसीन युग की वर्कली संरचना को दर्शाती हैं, जो वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है. भारत ने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की. इस सत्र में 140 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया.

