पहली भारतीय 'मिसेज यूनिवर्स' बनीं शेरी सिंह ने रचा इतिहास, 122 प्रतियोगियों को हराकर अपने नाम किया ताज 

फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता के 48वें संस्करण का ताज भारत के नाम रहा है और इसे जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं ग्रेटर नोएडा की शेरी सिंह.

भारत की शेरी सिंह को फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता के 48वें संस्करण का विजेता घोषित किया गया. 120 प्रतियोगियों वाली इस प्रतियोगिता में सेंट पीटर्सबर्ग की यह प्रतियोगी प्रथम उपविजेता और फिलीपींस की यह प्रतियोगी द्वितीय उपविजेता रहीं.

जीत पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए शेरी ने कहा कि यह जीत उन सभी महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जो अपनी सीमाओं से परे सपने देखने का साहस रखती हैं.

शेरी सिंह ये ताज पहनने वाली पहली भारतीय प्रतियोगी हैं. अन्य फाइनलिस्टों में अमेरिका, जापान, म्यांमार, बुल्गारिया, संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था.

कौन हैं शेरी सिंह?

पहली भारतीय मिसेज यूनिवर्स विजेता बनीं है. उन्होंने Mrs India 2025 का खिताब जीता. फिर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए Mrs Universe 2025 (48वाँ संस्करण) में 120 से ज़्यादा देशों की प्रतिनिधियों के बीच यह खिताब जीता.



जन्म, स्थान और पृष्ठभूमि जान लें

शेरी सिंह ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (मकौड़ा गांव, गुर्जर समाज) से हैं.उनकी उम्र करीब 35 साल है और उनकी शादी 2016 में सिकंदर सिंह से हुई है और उनका एक बेटा है. कुछ अनधिकृत स्रोतों में “पोस्टग्रेजुएशन इन फैशन डिज़ाइनिंग” जैसे दावे हैं, पर उन्हें विश्वसनीय तरीके से पुष्ट नहीं किया गया है.

