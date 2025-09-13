शिरडी के साईं मंदिर में 'स्मार्ट सुरक्षा', प्रसाद-दर्शन और सिक्योरिटी तक सब अब AI के नियंत्रण में

शिरडी के साईं मंदिर में लोगों की गिनती की व्यवस्था लागू की गई है. इस तकनीक से मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करना और आपातकालीन स्थितियों में भी आसानी होगी. इतना ही नहीं अब मंदिर की पूरी सिक्योरिटी एआई बेस्ड हो गई है.

अब एआई की मदद से यह पता लगाना संभव हो सकेगा कि मंदिर परिसर में कितने भक्त मौजूद हैं और किन इलाकों में भीड़ है. इससे आपातकालीन स्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करना भी आसान हो जाएगा. इससे भक्त सुरक्षित वातावरण में दर्शन का आनंद ले सकेंगे. यह प्रणाली मुंबई की एक प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी प्रिज्मा एआई द्वारा विकसित की गई है और इसे शिरडी साईंबाबा संस्थान को दान कर दिया गया है. संस्थान प्रशासन ने इस पहल का स्वागत किया है और भक्तों की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक व्यापक रूप से उपयोग करने का संकल्प व्यक्त किया है. यह एआई प्रणाली न केवल भीड़ की गिनती करने में सक्षम है, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों, अनधिकृत प्रवेश और आपातकालीन स्थितियों की पहचान करने की भी क्षमता रखती है.

मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या का होगा सटीक रिकॉर्ड: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ दर्शन प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से, इस अत्याधुनिक एआई-आधारित प्रणाली का शुभारंभ साईंबाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर और प्रिज्मा एआई कंपनी के अध्यक्ष डॉ. श्रीराम अय्यर ने किया. यह एआई-आधारित जन गणना प्रणाली साईं मंदिर परिसर के मुख्य द्वारों से आने वाले श्रद्धालुओं का सटीक रिकॉर्ड रखेगी. साथ ही, दर्शन के बाद मुखदर्शन आउट और बूंदी प्रसाद आउट पर श्रद्धालुओं के बाहर निकलने का माप लिया जाएगा. इससे संस्थान के पास श्रद्धालुओं की दैनिक संख्या के वैज्ञानिक आंकड़े होंगे. यह जानकारी भीड़ नियंत्रण, सुविधा प्रबंधन और नियोजित सेवाओं के लिए उपयोगी होगी. सटीक रिकॉर्ड के कारण, श्रद्धालुओं को अधिक योजनाबद्ध तरीके से भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी. संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने बताया कि भीड़ के समय में श्रद्धालुओं को गेट-वार विभाजित करके दर्शन प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा.



मंदिर में 'जनगणना प्रणाली' का शुभारंभ: वर्तमान में, साईंबाबा मंदिर के गेट क्रमांक 1, 6, 7, वीआईपी गेट, नागरिक गेट, ग्रामीण गेट, दिव्यांग गेट, मुखदर्शन गेट और नए दर्शन रंग पर यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित जनगणन प्रणाली लागू की गई है. भविष्य में, पालखी रोड सहित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कैमरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा. त्योहार के दौरान, शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ होती है. उस समय, यदि भक्तों का सामान खो जाता है या किसी भक्त को चक्कर आता है, तो यह प्रणाली संस्थान को तुरंत सूचित कर देगी. इस प्रकार, भक्तों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सकेगा.



संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान: इस एआई सिस्टम में फेस डिटेक्शन तकनीक भी शामिल है. संदिग्धों या अपराधियों की तस्वीरें पहले ही डेटाबेस में अपलोड की जा सकती हैं. जैसे ही ऐसे व्यक्ति गेट से प्रवेश करेंगे, सिस्टम उनका चेहरा पहचान लेगा और सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर देगा. इससे अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई करना आसान हो जाएगा. चूँकि कौन किस गेट से प्रवेश कर रहा है, इसकी जानकारी साईं संस्थान को उपलब्ध होगी, इसलिए संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखना और बिना वजह प्रवेश करने वालों को रोकना संभव होगा.



साईं दरबारी ने पहली बार भक्तों के काम आने वाली वस्तुएं भेंट कीं: साईं बाबा को भक्त हमेशा सोना, चाँदी या महंगी वस्तुएँ चढ़ाते हैं. हालाँकि, यह पहली बार है जब किसी भक्त ने ऐसा उपहार दिया है, जो सीधे साईं भक्तों की सेवा में काम आएगा. प्रिज़्मा एआई कंपनी के अध्यक्ष और साईं भक्त डॉ. श्रीराम अय्यर ने साईं संस्थान को एक अत्याधुनिक एआई-आधारित जन गणना प्रणाली दान की है, जिसका उपयोग भक्तों की सुरक्षा के साथ-साथ दर्शन प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाएगा.

