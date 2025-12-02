FacebookTwitterYoutubeInstagram
मील्स ऑफ हैप्पीनेस के जरिए जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखरने की पहल

इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए, फेमस पर्सनेलिटी शाहिद शेख़ ने एंटी हंगर स्क्वॉड फाउंडेशन के साथ मिलकर 'मील्स ऑफ हैप्पीनेस' की शुरुआत की. ये शुरुआत अपने जन्मदिन पर की और लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Dec 02, 2025, 08:58 PM IST

मील्स ऑफ हैप्पीनेस के जरिए जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान बिखरने की पहल

मील्स ऑफ हैप्पीनेस

कोलकाता के एनआरएस हॉस्पिटल में 200 ज़रूरतमंदों को गर्म भोजन वितरित कर उन्होंने यह साबित किया कि दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बनाना ही असली जश्न है. यह नेक पहल समाज के लिए एक प्रेरणादायक नजीर है.

 फेमस पर्सनेलिटी शाहिद शेख़ ने 1 दिसंबर कोलकाता के एनआरएस हॉस्पिटल में अपना जन्मदिन मनाया और इस मौके पर  200 ज़रूरतमंदों को गर्मागरम खाना परोसा.कोलकाता की एंटी हंगर स्क्वॉड फाउंडेशन के साथ मिलकर उन्होंने “मील्स ऑफ हैप्पीनेस” नामक पहल शुरू की. यह वितरण एनआरएस हॉस्पिटल के 918 कैंप में हुआ जहाँ मिले गर्म और ताज़ा भोजन ने लोगों के चेहरों पर ऐसी मुस्कान लाई, जिसे देखकर खुद यह पहल एक उत्सव बन गई.

इस मौके पर शाहिद शेख़ की पत्नी शाइस्ता खान जो साहिल खान की बहन हैं भी मौजूद रहीं. उन्होंने अपने पति को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ इस नेक कार्य पर गर्व व्यक्त किया. शाइस्ता ख़ान ने खुद भी लोगों से बात कर उनका हाल जाना और भोजन वितरण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि शाहिद का यह कदम सिर्फ़ एक सेलेब्रेशन नहीं, बल्कि “दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बनाना” जैसा संदेश है, जिसकी आज समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.

शाहिद शेख़ सिर्फ़ एक लोकप्रिय शख़्सियत नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन हैं जिन्होंने दिखाया कि असली जश्न वही है जिसमें किसी और की मदद शामिल हो. समाज में ऐसा सकारात्मक उदाहरण और नेतृत्व आज की बड़ी ज़रूरत है. शाहिद शेख़ का यह कदम एक संदेश देता है कि इंसानियत और संवेदना ही हर जश्न की असली रूह होती है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

