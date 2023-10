Sex Before Marriage : शादी से पहले सेक्स पर यहां मौत होने तक बरसते हैं कोड़े और पत्थर, 9 देशों के जानें नियम

Sex Before Marriage Ban: इन देशों में लिव इन रिलेशनशिप तो दूर शादी से पहले सेक्स करने पर ही मौत की सजा दी जाती है.

डीएनए हिंदीः दुनिया भर के देशों में बहुत सारे कड़े नियमों व कानूनों को बनाया गया है. अगर कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है. सभी गैरकानूनी कामों के लिए कड़ी कानूनी सजा का प्रावधान होता है. आज हम आपको सेक्स बिफोर मैरिज बैन (Sex Before Marriage Ban) के बारे में बताने वाले हैं.

दुनिया के कई देशों में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं. हालांकि आज भी कई ऐसे देश है जहां पर लिव इन रिलेशनशिप तो दूर की बात यहां पर शादी से पहले सेक्स करने पर ही बहुत कड़ी सजा (Severe Punishment for Having Sex Before Marriage) दी जाती है. हम आपको दुनिया के 9 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर शादी से पहले सेक्स करना गैरकानूनी (Sex Before Marriage is Banned in 9 Countries) है अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भेजने, कोड़े से मारने और पत्थर से मारने की सजा दी जाती है.

कतर (Qatar)

कतर में शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को गलत माना गया है. यहां पर शादी से पहले सेक्स करने पर पूरी तरह पाबंदी है. अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है. कोई मुस्लिम शख्स ऐसा करता है तो उसे कोड़ों से मारा जाता है. अगर कोई शादीशुदा शख्स किसी और लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे पत्थर से मारने की सजा दी जाती है.

ईरान (Iran)

ईरान में भी शादी से पहले सेक्स करने पर 100 कोड़े मारे जाने की सजा दी जाती है. यहां पर दोनों को ही यानी लड़का और लड़की को पत्थरों से मारा जाता है.

अफगानिस्तान (Afghanistan)

अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान शरिया कानून चलाता है. यहां पर शादी से पहले सेक्स करने पर दोषी कपल को पत्थरों से मारा जाता है. इन्हें तब तक मारा जाता है जब तक की इनकी मौत न हो जाए.

पाकिस्तान (Pakistan)

पाकिस्तान में शादी से पहले सेक्स करने पर फांसी की सजा दी जाती है या 5 साल तक के लिए जेल की सजा होती है.

सोमालिया (Somalia)

सोमालिया में शरिया कानून के अनुसार, शादी से पहले सेक्स को गलत बताया गया है. यहां ऐसा करते पकड़े जाने पर मौत की सजा दी जाती है. एक पुरानी घटना के मुताबिक एक बार 2008 में एक महिला को शादी से पहले सेक्स करने के जुर्म में पत्थरों से मार कर जान से मार दिया था.

सूडान (Sudan)

सूडान में शरिया कानून है यहां पर भी शादी से पहले सेक्स करने पर मौत की सजा दी जाती है. यहां पर 2012 में एक महिला को इसी जुर्म में मौत के घाट उतारा गया था.

फिलिपीन्स (Philippines)

फिलिपीन्स इस्लामिक देश नहीं है. हालांकि यहां पर शादी से पहले सेक्स करने को अपराध माना गया है. यहां पर लिव इन रिलेशनशिप को अपराध माना जाता है.

मलेशिया (Malaysia)

मलेशिया में शादी से पहले सेक्स करने को गलत माना गया है. अगर आरोपी पर लगा इलजाम सही साबित होता है तो उसे 18 हजार का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है.

सऊदी अरब (Saudi Arabia)

सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है यहां पर इस्लाम का जीना कानून लागू है. अगर कोई शादी से पहले सेक्स करता है और उसके पकड़े जाने पर 4 गवाहों का होने चाहिए. आरोपी के खिलाफ 4 गवाह मिल जाते हैं तो दोषी को कोड़े से मारने की सजा दी जाती है.

