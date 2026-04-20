लाल या पीला कौन सा केला है शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद? एक ही नहीं बल्कि मिलेंगे 6 कमाल के फायदे

Red Or Yellow Which Banana Is Best: केला आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. लोगों के मन में सवाल ये है कि कौन सा केला सेहत के लिए बेस्ट है लाल या फिर पीला?

Red Or Yellow Which Banana Is Best: केला सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और ये खाने में भी काफी टेस्टी होता है. कई सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते है, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है. बाजारों में आपको कई रंगों के फल देखने को मिल जाएंगे, जो खाने में तो टेस्टी होते ही है बल्कि इनके अलग-अलग फायदे भी हैं. कुछ लोगों को लाल केला खाना पसंद होता है, तो कुछ लोगों को पीला केला लेकिन लोगों के मन में हमेशा यही सवाल आता है कि आखिर कौन सा केला आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी इसके फायदे अलग-अलग तरीके से जानना चाहते हैं, तो इस पर कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताते हैं.



लाल या पीला कौन सा केला है शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद?



1. लाल केले आकार में छोटे-छोटे होते हैं और इसका रंग भी काफी गहरा होता है लेकिन पीले केले आकार में बड़े-बड़े होते हैं. इसका स्वाद भी पीले केले से काफी ज्यादा अलग होता है.



2. लाल और पीले केले में अलग-अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं लेकिन लाल केले में तत्व ज्यादा पाए जाते हैं. इसमें विटामिन सी, पोटेशियम विटामिन B6 और फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है. ये दोनों ही पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने में मददगार होते हैं.

3. लाल केला आपकी आंखों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. पीला केला आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मददगार साबित होता है. अगर आप रोजाना लाल केले को 1-2 खाते हैं, तो ये आपके शरीर को ज्यादा फायदा देगा.



4. लाल केले में बीटा-कैरोटीन और विटामिन A की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो आपकी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होती है. लाल केला इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.



5. पीला केला खाने में आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और जिम जाने वालों के लिए भी ये फायदेमंद होता है. ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है. आपको रोजाना 1-2 केले तो खाना ही चाहिए.



6. अगर आप बच्चों के लिए बेस्ट केला जानना चाहते हैं, तो दोनों की केले लाल और पीले फायदेमंद होते हैं. आपको अपने बच्चों को रोजाना 1 केला तो जरूर देना ही चाहिए.



आप अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से केले को खा सकते हैं. दोनों केले ही आपके लिए फायदेमंद साबित होते हैं.



डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.





अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.