Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर SC ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा

Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?

Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!

Karwa Chauth Before Marriage: क्या शादी से पहले लड़कियां रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, यहां जानें सही या गलत

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे EC करेगा, छठ के बाद हो सकता है इलेक्शन

डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल

Cough Syrup: कफ सिरप में 'जहर', बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, अब तक कितनों की जा चुकी है जान? 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं

Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर SC ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर एससी ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को जारी किया नोटिस, अब 14 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका

This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका

भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा

भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा

दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?

दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

Risk factors for stroke in early age: हेल्थ एक्सपर्ट और एक स्टडी ये बताते हैं कि एक खास ब्लड ग्रुप वालों को स्ट्रोक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है और वह भी 60 की उम्र से पहले.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 06, 2025, 12:43 PM IST

Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एक खास ब्लड ग्रुप टाइप वालों के 60 की आयु से पहले स्ट्रोक आने का खतरा सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है. आइए विस्तार से जानें कि आपका ब्लड टाइप आपके भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में क्या संकेत देता है और इस नए शोध से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं.
 
ब्लड टाइप और स्ट्रोक का जोखिम

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, हमारा ब्लड ग्रुप हमारी सेहत के कई राज़ छुपा सकता है. अब तक हम सिर्फ़ रक्तदान या इलाज के लिए ही ब्लड ग्रुप देखते थे, लेकिन अब 'न्यूरोलॉजी जर्नल' में प्रकाशित एक अहम रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

 यह रिपोर्ट बताती है कि आपका ब्लड ग्रुप 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक होने के आपके जोखिम से सीधे तौर पर जुड़ा हो सकता है. आइए विस्तार से जानें कि आपका ब्लड ग्रुप आपके भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में क्या संकेत देता है और इस नए शोध से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं.

कई अध्ययनों से पता चला है कि किसी व्यक्ति का ब्लड टाइप कुछ बीमारियों के होने के जोखिम का अनुमान लगा सकता है. न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ब्लड टाइप और शुरुआती स्ट्रोक के बीच सीधा संबंध सामने आया है. शोध के अनुसार, ब्लड टाइप 'A', जिसे A1 भी कहा जाता है, वाले लोगों में 60 वर्ष की आयु से पहले स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है. अन्य ब्लड टाइपों के लिए यह जोखिम कब और कैसे होता है?
 
न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में 48 आनुवंशिक अध्ययन शामिल थे. इन अध्ययनों में 18 से 59 वर्ष की आयु के 17,000 स्ट्रोक से बचे और 6,00,000 गैर-स्ट्रोक से बचे लोग शामिल थे. जीनोम-व्यापी अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ताओं ने एक आनुवंशिक स्थान पाया जो शुरुआती स्ट्रोक से जुड़ा था और ब्लड ग्रुप टाइप से जुड़ा था.
 
शोध से पता चला है कि A1 रक्त समूह वाले लोगों में अन्य रक्त समूहों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा 16 प्रतिशत अधिक होता है. इसके पीछे का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है. लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 'A1' रक्त समूह रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड स्कूल ऑफ़ मेडिसिन (UMSOM) में न्यूरोलॉजी के प्रोफ़ेसर स्टीवन जे. किटनर के अनुसार, शुरुआती स्ट्रोक से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है. ऐसी घटनाओं में मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है, और जो बच जाते हैं उन्हें दशकों तक विकलांगता का सामना करना पड़ता है.

प्रोफेसर स्टीवंस ने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि ब्लड टाइप सहित आनुवंशिक कारक, स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से कम उम्र में.
 
शोधकर्ताओं को आशा है कि इस जानकारी से जोखिम वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में अधिक लक्षित रोकथाम रणनीतियां विकसित करने में सहायता मिलेगी.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
AUS vs PAK 1st T20I Highlights: बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
बाबर-रिजवान-शाहीन सब हुए फेल... ऑस्ट्रेलिया ने उतारी पाकिस्तान की खुमारी
Sonam Kapoor को है टाइप-1 Diabetes, जानें इसके लक्षण और बचाव का तरीका 
Sonam Kapoor को है टाइप-1 Diabetes, जानें इसके लक्षण और बचाव का तरीका
Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में मिली जमानत
Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत, दिल्ली वक्फ बोर्ड केस में मिली जमानत
Turmeric Milk Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए हल्दी का दूध, फायदे की जगह होता है सेहत को नुकसान
इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए हल्दी का दूध, फायदे की जगह होता है सेहत को नुकसान
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Viral: दिन में 11 घंटे काम करने के सवाल पर इंडो-अमेरिकन CEO ने कुछ यूं दिया जवाब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
This Week OTT Releases: 'एक्शन' से लेकर 'माइथोलॉजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर दिखेगा बड़े सितारों का बड़ा धमाका
भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा
भारत की कौन सी ट्रेन फ्री में खिलाती है खाना? 29 साल से चली आ रही यह इंसानियत की परंपरा
दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?
दादाजी के जमाने की धाकड़ बाइक 'Yamaha Rajdoot' का कमबैक! 350cc इंजन, पावरफुल फीचर्स से देगी Royal Enfield को टक्कर?
Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!
Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!
डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल
डिजिटल डिटॉक्स से बैटरी सेवर तक, जानें हवाई जहाज के अलावा Flight Mode के ये 5 स्मार्ट इस्तेमाल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE