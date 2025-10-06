Stroke Risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को 60 की उम्र से पहले स्ट्रोक का खतरा ज्यादा, ब्लड क्लॉटिंग रिस्क भी होता है हाई

Risk factors for stroke in early age: हेल्थ एक्सपर्ट और एक स्टडी ये बताते हैं कि एक खास ब्लड ग्रुप वालों को स्ट्रोक और ब्लड क्लॉटिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है और वह भी 60 की उम्र से पहले.

एक खास ब्लड ग्रुप टाइप वालों के 60 की आयु से पहले स्ट्रोक आने का खतरा सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है. आइए विस्तार से जानें कि आपका ब्लड टाइप आपके भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में क्या संकेत देता है और इस नए शोध से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं.



ब्लड टाइप और स्ट्रोक का जोखिम

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, हमारा ब्लड ग्रुप हमारी सेहत के कई राज़ छुपा सकता है. अब तक हम सिर्फ़ रक्तदान या इलाज के लिए ही ब्लड ग्रुप देखते थे, लेकिन अब 'न्यूरोलॉजी जर्नल' में प्रकाशित एक अहम रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

यह रिपोर्ट बताती है कि आपका ब्लड ग्रुप 60 साल की उम्र से पहले स्ट्रोक होने के आपके जोखिम से सीधे तौर पर जुड़ा हो सकता है.

कई अध्ययनों से पता चला है कि किसी व्यक्ति का ब्लड टाइप कुछ बीमारियों के होने के जोखिम का अनुमान लगा सकता है. न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ब्लड टाइप और शुरुआती स्ट्रोक के बीच सीधा संबंध सामने आया है. शोध के अनुसार, ब्लड टाइप 'A', जिसे A1 भी कहा जाता है, वाले लोगों में 60 वर्ष की आयु से पहले स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है. अन्य ब्लड टाइपों के लिए यह जोखिम कब और कैसे होता है?



न्यूरोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में 48 आनुवंशिक अध्ययन शामिल थे. इन अध्ययनों में 18 से 59 वर्ष की आयु के 17,000 स्ट्रोक से बचे और 6,00,000 गैर-स्ट्रोक से बचे लोग शामिल थे. जीनोम-व्यापी अध्ययन के माध्यम से शोधकर्ताओं ने एक आनुवंशिक स्थान पाया जो शुरुआती स्ट्रोक से जुड़ा था और ब्लड ग्रुप टाइप से जुड़ा था.



शोध से पता चला है कि A1 रक्त समूह वाले लोगों में अन्य रक्त समूहों की तुलना में स्ट्रोक का खतरा 16 प्रतिशत अधिक होता है. इसके पीछे का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है. लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 'A1' रक्त समूह रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड स्कूल ऑफ़ मेडिसिन (UMSOM) में न्यूरोलॉजी के प्रोफ़ेसर स्टीवन जे. किटनर के अनुसार, शुरुआती स्ट्रोक से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है. ऐसी घटनाओं में मृत्यु की संभावना ज़्यादा होती है, और जो बच जाते हैं उन्हें दशकों तक विकलांगता का सामना करना पड़ता है.

प्रोफेसर स्टीवंस ने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि ब्लड टाइप सहित आनुवंशिक कारक, स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से कम उम्र में.



शोधकर्ताओं को आशा है कि इस जानकारी से जोखिम वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में अधिक लक्षित रोकथाम रणनीतियां विकसित करने में सहायता मिलेगी.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

