NPS Swasthaya: पेंशन के साथ इलाज की भी चिंता खत्म, NPS सब्क्राइबर्स निकाल सकेंगे 25% पैसा, जान लें नया नियम

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीएस में शामिल होने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति एनपीएस स्वास्थ्य में भी शामिल हो सकता है. एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.

पेंशन के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली NPS Swasthaya योजना को अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी है. इसके तहत एनपीएस सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में पेंशन के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी देने पर विचार किया जा रहा है. यह स्कीम सामान्य एनपीएस खाते से अलग होगी और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा. जरूरत पड़ने पर एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट होल्डर्स अपने अंशदान का 25 प्रतिशत तक हिस्सा इलाज के लिए निकाल सकेंगे.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीएस में शामिल होने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति एनपीएस स्वास्थ्य में भी शामिल हो सकता है. एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम समाज के सभी वर्गों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. 1 जनवरी, 2004 को इसकी शुरुआत की गई थी. इसमें सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्र के 18 से 70 साल की उम्र तक के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं. कर्मचारी नौकरी के दौरान पेंशन खाते में निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद वह कुछ प्रतिशत निकाल सकते हैं और बाकी का पैसा उन्हें मासिक पेंशन के रूप में मिलता है. अब पीएफआरडीए इसके साथ एनपीएस स्वास्थ्य योजना भी शुरू करने जा रहा है. एनपीएस स्वास्थ्य की खास बात यह है कि विड्रोल की संख्या पर कोई तय लिमिट नहीं होगी और 18 साल से 70 साल की उम्र तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और 85 साल तक के लिए बीमा को रिन्यू किया जा सकता है.

क्या है NPS Swasthaya Scheme?

सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एनपीएस स्वास्थ्य योजना में निवेश और स्वास्थ्य बीमा दो अलग-अलग हिस्से होंगे. एनपीएस खाते में जमा राशि को तय निवेश पैटर्न के अनुसार लगाया जाएगा, जबकि बीमा का हिस्सा टॉप-अप हेल्थ पॉलिसी के रूप में काम करेगा. इंश्योरेंस में खुद, पति या पत्नी और अधिकतम दो आश्रित बच्चों को शामिल किया जा सकेगा, जबकि माता-पिता इस स्टैंडर्ड फैमिली फ्लोटर कवर का हिस्सा नहीं होंगे.

खाता खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए और NPS अकाउंट होल्डर कैसे इसे शुरू करें?

एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट खोलने के लिए तीन तरह के भुगतान करने होंगे. पहले साल का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा टैक्स और 200 रुपये का सालाना हेल्थ बेनेफिट एडमिनिस्ट्रेटर और एनपीएस खाते में कम से कम एक हजार रुपये का निवेश. खाता शुरू होने के बाद कॉन्ट्रिब्यूशन 10 हजार रुपये तक किया जा सकता है. इसके अलावा NPS All Citizen Model से जुड़े चार्ज भी लगेंगे और पेंशन फंड साल में अधिकतम 0.08 प्रतिशत तक फीस भी ले सकता है. अकाउंट खोलने से पहले ये जानकारियां दी जाएंगी. योजना में दिए गए हैं चार तरह के कवर ऑप्शन-

10 हजार रुपये डिडक्टिबल के साथ 1 लाख रुपये का कवर

50 हजार रुपये डिडक्टिबल के साथ 5 लाख रुपये का कवर

1 लाख रुपये डिडक्टिबल के साथ 10 लाख रुपये का कवर

3 लाख रुपये डिडक्टिबल के साथ 30 लाख रुपये का कवर

सामान्य एनपीएस के ऑल सिटीजन मॉडल के अकाउंट होल्डर्स को नया स्वास्थ्य अकाउंट खोलने के लिए पुराने खाते को बंद करने की जरूरत नहीं होगी. वह नए अकाउंट में पुराने वाले से कुछ राशि ट्रांसफर कर सकते हैं. यह रकम चुने गए इंश्योरेंस प्लान के शुरुआती खर्च यानी डिडक्टिबल को पूरा करने में काम आएगी.

इलाज के लिए निकाल सकेंगे 25 प्रतिशत तक पैसा

एनपीएस स्वास्थ्य अकाउंट होल्डर ओपीडी और अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े निर्धारित खर्च के लिए अपने खाते से 25 प्रतिशत तक की राशि निकाल सकेंगे. वहीं, अगर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च 25 प्रतिशत से ज्यादा हो और 25 प्रतिशत से पूरा न हो पाए तो कुछ परिस्थितियों में एनपीएस स्वास्थ्य में जमा पूरी राशि का इस्तेमाल अस्पताल का खर्च चुकाने के लिए कर सकते हैं और इस भुगतान प्रक्रिया को कैशलेस रखने की तैयारी है. योजना में अस्पताल से जरूरी जानकारी मिलने के बाद करीब एक घंटे में कैशलेस इलाज की मंजूरी देने का प्रावधान बताया गया है.

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