क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

एम्पलॉयी को गलती से दी 330 गुना ज्यादा सैलरी, बंदे ने तुरंत किया रिजाइन, कोर्ट पहुंची कंपनी को मिली ऐसी 'सजा'

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

आपका वेट या गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज के साथ ये काले बीज खाने शुरू कर देने चाहिए. ये वो बीच है जो आपकी नसों और शरीर में जम चुकी वसा की परतों को गलाने का काम करते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 07, 2025, 03:10 PM IST

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

वेट और कोलेस्ट्रॉल कम करता है ये बीज

अगर आपका खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है. इसे नियंत्रित करने के लिए, आप अपने आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं जो उच्च खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये छोटे-छोटे काले बीज कई बेहतरीन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. ये फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. चिया सीड्स न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, बल्कि वजन घटाने में भी मदद करते हैं.
 
चिया में मौजूद फाइबर हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. दो बड़े चम्मच चिया में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है. यह फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. यह रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है. चिया में ओमेगा-3 वसा अल्फा-लिनोलेनिक एसिड (ALA) भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करता है.
 
चिया बीज पेट में एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं जो पाचन में सुधार करता है, पेट भरे होने का एहसास बढ़ाता है और वज़न प्रबंधन में सहायक होता है. इनकी जेल जैसी बनावट आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे कम कैलोरीज़ का सेवन होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वज़न प्रबंधन और निम्न रक्तचाप में मदद कर सकता है. चिया के बीज तरल पदार्थ सोख लेते हैं, इसलिए इन्हें पर्याप्त पानी, दूध या जूस में मिलाकर पूरी तरह से नरम करना ज़रूरी है. इससे न सिर्फ़ पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ दूर होती हैं, बल्कि पाचनशक्ति भी बेहतर होती है.
 
चिया सीड्स का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं. चिया सीड्स को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह इस पानी को पी लें. आप चिया सीड्स को स्मूदी या सूप में भी मिला सकते हैं. आप चिया सीड्स को दूध में भिगोकर भी खा सकते हैं.आप इसे पैनकेक या मफिन के घोल में भी मिला सकते हैं या एनर्जी बार में भी मिला सकते हैं. प्रतिदिन लगभग 1-2 बड़े चम्मच सेवन करने की सलाह दी जाती है.  

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

