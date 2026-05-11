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Mobile Addiction: मोबाइल की लत से बच्चों की क्रिएटिविटी और फोकस पर पड़ रहा बुरा असर, AIIMS की रिसर्च में हुआ खुलासा

ज्यादातर माता पिता बच्चों को व्यस्त रखने या फिर उन्हें खाना​ खिलाने तक के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें घंटों मोबाइल दिखाते हैं, लेकिन माता पिता की यह आदत या लापरवाही बच्चों को दिमागी रूप से ​बीमार कर सकती है. इसका खुलासा एम्स की रिसर्च में किया गया है...

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Nitin Sharma

Updated : May 11, 2026, 02:10 PM IST

Mobile Addiction: मोबाइल की लत से बच्चों की क्रिएटिविटी और फोकस पर पड़ रहा बुरा असर, AIIMS की रिसर्च में हुआ खुलासा

mobile addiction

(Credit Image Freepik)

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आज के समय में बच्चा या बुजुर्ग हर हाथ में स्मार्ट फोन है. इतना ही नहीं, ज्यादातर घरों में छोटे बच्चे बिना मोबाइल फोन देखे खाना तक नहीं खाते. मां बाप भी बच्चों को आसानी से खाना खिलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं. वहीं कुछ मां बाप बच्चों को मोबाइल पर पढ़ाई या क्राफ्ट से संबंधित वीडियो लगाकर दे देते हैं ताकि बच्चा शांत बैठकर मोबाइल देखने के साथ ही स्मार्ट तरीके से चीजों को सीख लें, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यह बिल्कुल गलत है. हाल में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ मोबाइल बच्चों की क्रिएटिविटी और फोकस को​ बिगाड़ रहा है, बल्कि उन्हें ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में ला रहा है, जो बहुत ही घातक है. एम्स की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि जन्म से 18 महीने तक जिन बच्चों को उनके माता-पिता ने मोबाइल दिखाया है. उन बच्चों में ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये ऑटिज्म और बच्चों पर मोबाइल देखने का कैसा पड़ता है असर...

क्या होता है ऑटिज्म

ऑटिज्म उन गंभीर बीमारियों में से एक है, जिसमें बच्चे शुरुआती कुछ सालों में बोल नहीं पाते. अगर बच्चा 2 से 3 साल का होने के बाद भी बोलने और समझने पर असमर्थ है तो यह ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं. इसमें बच्चे का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है. वह बोलने में असमर्थ रहता है. भारत में इस बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर ऑटिज्म की बीमारी को देखते हुए एम्स अस्पताल द्वारा रिसर्च किया गया, जिसमें वजह और इसके बढ़ते मामले सामने आये हैं.

बच्चों के माता पिता को हैं जागरुक होने की जरूरत, ध्यान रखें ये गाइडलाइंस

एम्स के तंत्रिका विज्ञान विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर शेफाली गुलाटी ने इस मामले को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि माता पिता को मोबाइल इस्तेमाल करने से लेकर बच्चों को दिखाने से पहले जागरुक होने की जरूरत है. उन्हें ये पता करने की जरूरत है कि मोबाइल बच्चों के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक और उनके दिमाग और शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है. 

बच्चों को 18 महीने तक न दिखाये स्मार्टफोन

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चों को मोबाइल फोन बिल्कुल भी ​न दिखाये. ऐसा करने से उनकी आंखों और दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है. वहीं 18 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दिन भर में मात्र 1 घंटे के लिए मोबाइल फोन दे सकते हैं. वैसे तो न देना ही बेहतर होता है. वहीं 1 घंटे से ज्यादा देर तक मोबाइल फोन और भी ज्यादा नुकसानदायक है. 

शारीरिक और मानसिक रूप से करता है सुस्त

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों को मोबाइल पर अच्छे या क्रिएटिव वीडियो दिखाने से वह एक्टिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मोबाइल बच्चों को सुस्त कर रहा है. इसकी जगह पर स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी है. इससे बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव होता है. वहीं मोबाइल के कम इस्तेमाल और देखने से बच्चे से ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी दूर रहती है. अगर आपके बच्चों को घंटों मोबाइल देखने की लत है तो उसे धीरे धीरे कर दूर करें. 

ऑटिज्म की वजह से होने लगती है गंभीर समस्याएं

ऑटिज्म की कई स्टेज होती हैं. इसका पता डॉक्टर की जांच के बाद ही लगता है. वहीं जिन बच्चों में ऑटिज्म के गंभीर मामले देखने को मिलते हैं. वहीं कुछ को दौरा पड़ने की समस्या रहती है. इससे भी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका इलाज लंबा चलता है.  

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