FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती के लिए 'तुफात अल-मुमिनात' नामक एक ऑनलाइन "जिहादी पाठ्यक्रम" शुरू किया है, जिसका नेतृत्व मसूद अजहर की बहन और उमर फारूक की पत्नी करेंगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 25, 2025, 06:37 AM IST

जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तान में महिलाओं के लिए ऑनलाइन 'जिहादी कोर्स'; मसूद अजहर की बहनें करेंगी नेतृत्व

Jaish-e-Mohammed's online 'jihadi course' for women in Pakistan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अक्टूबर महीने की शुरुआत में यह खुलासा हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पाकिस्तान प्रायोजित जैश-ए-मोहम्मद, 'जमात-उल-मुमिनात' नाम से एक महिला ब्रिगेड बना रहा है. अब एक नए एक्सक्लूसिव दस्तावेज़ और विवरण के अनुसार, इस आतंकी समूह ने धन जुटाने और अपनी महिला ब्रिगेड में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है. इस पाठ्यक्रम का नाम 'तुफ़ात अल-मुमिनात' रखा गया है.
 
मसूद अजहर की बहनों को मिली जिम्मेदारी 
संगठन को मज़बूत करने और महिला ब्रिगेड में और अधिक महिलाओं की भर्ती के लिए, यह पाठ्यक्रम जैश-ए-मोहम्मद के नेताओं, जिनमें मसूद अज़हर और उसके कमांडर के रिश्तेदार भी शामिल हैं, की महिला परिवार की सदस्यों को जिहाद, धर्म और इस्लाम के दृष्टिकोण से महिलाओं के कर्तव्यों का प्रशिक्षण देगा. भर्ती अभियान 8 नवंबर से ऑनलाइन लाइव व्याख्यानों के माध्यम से शुरू होगा. मसूद अज़हर की दो बहनें, सादिया अज़हर और समायरा अज़हर, महिलाओं को जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड 'जमात-उल-मुमिनात' में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रतिदिन 40 मिनट की कक्षाएं संचालित करेंगी.

 
जिस तरह मसूद अजहर चंदा इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है और 27 सितंबर को बहावलपुर में मरकज उस्मान ओ अली में अपने नवीनतम भाषण में धन जुटाने की अपील करता है, उसी तरह जैश-ए-मोहम्मद अब पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाली प्रत्येक महिला से 500 पाकिस्तानी रुपये का चंदा इकट्ठा कर रहा है और उनसे एक ऑनलाइन सूचना फॉर्म भी भरवा रहा है.
 
इसकी शुरुआत में 8 अक्टूबर को मसूद अज़हर ने जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड 'जमात-उल-मुमिनात' के गठन की घोषणा की थी और 19 अक्टूबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलपिंडी में महिलाओं को एकजुट करने के लिए 'दुख्तरान-ए-इस्लाम' नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया था. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान में सख्त सामाजिक मानदंडों के कारण, महिलाओं का अकेले बाहर निकलना अक्सर अनुचित माना जाता है, इसलिए जैश-ए-मोहम्मद अब महिलाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है. ताकि वे ISIS, हमास और LTTE की तर्ज पर पुरुष आतंकवादी ब्रिगेड के साथ मिलकर एक महिला आतंकवादी ब्रिगेड बना सकें और संभावित रूप से उनका इस्तेमाल आत्मघाती/फिदायीन हमलों के लिए कर सकें.

जैश के पूरे ऑपरेशन के तहत, प्रत्येक महिला से 500 पाकिस्तानी रुपये का चंदा लिया जा रहा है, जो पाकिस्तान के दोगलेपन को उजागर करता है. एक तरफ, पाकिस्तान एफएटीएफ के नियमों को घरेलू स्तर पर लागू करने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ, उसके द्वारा पोषित समूह, जो मरकज़ (केंद्रों) के नाम पर खुलेआम चंदा इकट्ठा कर रहे थे, अब ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं.

नवगठित जमात-उल-मुमिनीन में मौलाना मसूद अज़हर ने इस महिला ब्रिगेड की कमान अपनी छोटी बहन सादिया अज़हर को सौंपी है, जिनके पति यूसुफ़ अज़हर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे. उन्होंने शूरा में अपनी छोटी बहन सफ़िया और पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले और बाद में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए उमर फ़ारूक़ की पत्नी अफ़रीरा फ़ारूक़ को भी शामिल किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
दुनिया का एकमात्र देश जहां कोई भी गरीब नहीं है, न्यूनतम वेतन 4 लाख तक है और सरकार का काम सुनकर चौंक जाएंगे
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
अगर आप पहली बार छठ पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे करें तैयारी, जान लें पूजा सामग्री से लेकर अर्घ्य तक सबकुछ
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
नौकरी पर लात मारकर अमेरिका से लौटीं भारत, फिर शुरू किया अपना बिजनेस; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी
गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा
गांव में शुरू होने वाले ये 5 बिजनेस, कम लागत में होगा मोटा मुनाफा
होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान
होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE