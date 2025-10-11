Grey Rock Method: क्या आपका दोस्त या रिश्तेदार स्वार्थी है? तो उसके साथ 'ग्रे रॉक मेथड' यूज करें और तनावमुक्त रहें

हमारे आस-पास ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं. वे हमेशा अपनी ही तारीफ़ करते हैं, अपनी ही ख़ुशी ढूंढ़ते हैं और दूसरों का दिल दुखाते रहते हैं. ऐसे लोगों को कैसे डील करें इसके लिए आपको ग्रे रॉक मेथड अपनाना चाहिए.

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉ. विक्टर वुड के अनुसार, “ऐसे लोगों के साथ रहने वाले लोग अक्सर खुद अवसाद, कुंठा और तनाव का शिकार हो जाते हैं.” एक हालिया अध्ययन ने एक सरल लेकिन कारगर उपाय बताया है: अगर आप आत्ममुग्ध लोगों के साथ ‘ग्रे रॉक मेथड’ का इस्तेमाल करें, तो आपका जीवन ज़्यादा शांतिपूर्ण हो जाएगा.



'ग्रे रॉक विधि' क्या है?

'ग्रे रॉक विधि' में आप ऐसे लोगों के साथ अपनी भावनात्मक जुड़ाव कम कर दें. उनके साथ काम से काम का मतलब रखें. इसका मतलब ये है कि आपका व्यवहार एक सरल, भावशून्य की तरह उनके साथ हो और इसे ही 'ग्रे रॉक' जैसा होना कहा जाता है.



इस तकनीक का उपयोग कैसे करें?

आप इन सरल आदतों को अपनाकर स्वार्थी लोगों से भावनात्मक रूप से दूरी बना सकते हैं:

उनकी प्रशंसा करने से बचें: उनकी पूरी तरह से प्रशंसा करने से बचें क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से वे और अधिक स्वार्थी बन जाएंगे.

अपनी बातचीत सीमित रखें: उनके साथ अपनी बातचीत सीमित रखें. केवल तभी बात करें जब ज़रूरी हो.

प्रभावित न हों: उनकी किसी भी बात से प्रभावित होना बंद करें और उनसे भावनात्मक रूप से सहमत होना बंद करें.

अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें: अपने लिए एक स्थान बनाएं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी जब आप उनके साथ हों.



इस पद्धति का क्या लाभ है?

ऐसा करने से आपका निराशावाद दूर होगा. साथ ही, आपके सामने वाले स्वार्थी व्यक्ति को भी धीरे-धीरे एहसास होगा कि उन्हें आपसे भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है. जब उन्हें अपने व्यवहार के लिए अपेक्षित प्रतिक्रिया मिलनी बंद हो जाएगी, तो वे स्वतः ही आपको परेशान करना कम कर देंगे और आपका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है