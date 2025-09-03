Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस

Kaun Banega Crorepati: आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अगर आप अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर दर्शक देखने जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा.

Kaun Banega Crorepati : लोकप्रिय क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति का नया सीज़न शुरू हो चुका है. इस बार भी अमिताभ बच्चन ही होस्ट की भूमिका में नज़र आ रहे हैं. इस शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों का चयन एक खास प्रक्रिया से होता है. इसी तरह, शो के दर्शकों का चुनाव भी एक खास तरीके से होता है.

कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर उन्हें कौन बनेगा करोड़पति शो में दर्शक के तौर पर जाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जब ​​यह शो टीवी पर देखा जाता है. तो इसमें दर्शक भी होते हैं. इस दर्शक के साथ बैठने के लिए उन्हें क्या करना होगा, क्या उन्हें कोई शुल्क देना होगा या किसी प्रक्रिया से गुजरना होगा? आज हम आपको सब कुछ बताते हैं.

ये लोग बनते हैं दर्शक

कौन बनेगा करोड़पति में 80 से 100 लोग शामिल होते हैं. इस शो के लिए दर्शकों के चयन की कोई निर्धारित प्रक्रिया या पंजीकरण नहीं है. ज़्यादातर, एपिसोड में भाग लेने वाले प्रतियोगियों के परिवार के सदस्य और दोस्त ही दर्शक के रूप में आते हैं. इसके अलावा, कुछ लोगों का चयन प्रोडक्शन टीम द्वारा किया जाता है.

नहीं लगता किसी तरह का टिकट

कौन बनेगा करोड़पति शो में शामिल होने के लिए कोई शुल्क नहीं है. इस शो में पेड ऑडियंस लेने की कोई नीति नहीं है. दर्शक के तौर पर शो में बैठने के लिए कोई टिकट नहीं है. आम लोगों के लिए दर्शक के तौर पर शो में शामिल होना मुश्किल है क्योंकि 100 लोगों में से ज़्यादातर लोग प्रतियोगियों के परिवार के सदस्य या दोस्त होते हैं. उन्हें प्राथमिकता दी जाती है. इसलिए, अगर यह दावा किया जाता है कि कोई शुल्क देकर आप दर्शक के तौर पर शो में शामिल हो जाएंगे, तो यह धोखाधड़ी हो सकती है. इस तरह, पैसे लेकर दर्शकों को शो में नहीं बुलाया जाता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से