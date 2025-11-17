FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का भाई गिरफ्तार, एमपी पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया | बिहार में 20 नवंबर को नीतीश का शपथग्रहण, पटना के गांधी मैदान में होगा शपथग्रहण समारोह, 19 नवंबर को NDA विधायक दल की बैठक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?

किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक

किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

थकान-कमजोरी या मांसपेशियों की कमजोरी झेल रहे हैं? पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन होने पर दिखते हैं ये गंभीर संकेत

Hormonal Imbalance in Men: पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन के बारे में बातचीत वर्जित है, और इससे इस मुद्दे पर जागरूकता कम होती है. आइए पुरुषों में उन पाँच चेतावनी संकेतों के बारे में जानें जो संभावित हार्मोनल असंतुलन को दर्शाते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 17, 2025, 10:52 AM IST

थकान-कमजोरी या मांसपेशियों की कमजोरी झेल रहे हैं? पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन होने पर दिखते हैं ये गंभीर संकेत

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन को कई देशों में वर्जित माना जाता है और इसलिए इस पर कम ही चर्चा होती है. हालांकि, यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है. इसके सामान्य लक्षणों में कामेच्छा में कमी, स्तंभन दोष, थकान, अवसाद, मांसपेशियों का क्षय, शरीर में वसा का बढ़ना और मनोदशा में उतार-चढ़ाव शामिल हैं.

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलनपुरुषों में हार्मोनल असंतुलन

ये असंतुलन उम्र बढ़ने, तनाव, मोटापे और हाइपोगोनाडिज्म तथा थायरॉइड विकारों जैसी चिकित्सीय स्थितियों जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होते हैं. समय पर निदान और प्रबंधन के लिए इन सूक्ष्म बदलावों को पहचानना महत्वपूर्ण है. आइए, उन पाँच प्रमुख चेतावनी संकेतों पर गहराई से विचार करें जो हार्मोनल असंतुलन का संकेत दे सकते हैं, जिससे पुरुषों को संभावित समस्याओं की पहचान करने और बिना किसी देरी के उचित चिकित्सा सलाह लेने में मदद मिल सके.

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन

कामेच्छा में कमी और स्तंभन दोष
पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन के सबसे आम लक्षणों में से एक है कामेच्छा में कमी और स्तंभन दोष, जो यौन इच्छा में उल्लेखनीय कमी या स्तंभन प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में कठिनाई से चिह्नित होते हैं, हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से कम टेस्टोस्टेरोन का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है. 

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलनपुरुषों में हार्मोनल असंतुलन

लगातार थकान
पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन का एक अन्य प्रमुख लक्षण है लगातार थकान महसूस होना, क्योंकि यह देखा गया है कि पर्याप्त नींद के बाद भी लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके हार्मोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. 

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन

मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन
अगर आप पुरुष हैं और अपने मूड में कई उतार-चढ़ाव और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हार्मोनल असंतुलन से गुज़र रहे हों, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मूड में बड़े बदलाव, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि अवसाद, ये सभी हार्मोनल उतार-चढ़ाव से जुड़े होते हैं. 
 
मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत का नुकसान
यदि आप हाल ही में मांसपेशियों और ताकत को खो रहे हैं, और वह भी बिना किसी ज्ञात कारण के, तो यह हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है, क्योंकि यह देखा गया है कि मांसपेशियों के द्रव्यमान और ताकत में कमी के साथ-साथ शरीर में वसा में वृद्धि, विशेष रूप से पेट के आसपास, असंतुलन का संकेत हो सकती है. 

पुरुषों में हार्मोनल असंतुलन
 
शरीर के बालों में परिवर्तन
बालों के पैटर्न में कोई भी अचानक बदलाव या बालों और बालों के झड़ने के बारे में सोचना हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि असामान्य या अस्पष्टीकृत बालों का झड़ना, सिर के बालों का पतला होना, या चेहरे के बालों का कम होना हार्मोनल समस्याओं का स्पष्ट संकेत हो सकता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी
Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी
सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
सऊदी अरब में हुए बस हादसे में कई भारतीयों की मौत! दिल्ली और जेद्दा में जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन
टाइम्स स्क्वायर पर लगा मानवता का लंगर, पद्म भूषण संत सिंह चटवाला ने हजारों लोगों को मुफ्त में करवाया भोजन
Type 2 Diabetes Symptoms: बुजुर्गों से लेकर युवाओं भी दिखें ये लक्षण तो हो जाये अलर्ट, टाइप 2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत
बुजुर्गों से लेकर युवाओं भी दिखें ये लक्षण तो हो जाये अलर्ट, टाइप 2 डायबिटीज का हो सकता है संकेत
कैंसर होने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? जानिए डॉक्टर ने क्या बताया
कैंसर होने के बाद इंसान कितने दिन तक जी सकता है? जानिए डॉक्टर ने क्या बताया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम
Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम
Gemenology: पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?
पैस और रिश्ते बर्बादी के कगार पर ला सकता है ये रत्न, पहनने से पहले जान लें आपके लिए सूटेबल है या नहीं?
किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक
किस राजा को कहते हैं भारत का सिकंदर? देश के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों में से था एक
इस देश में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बसती है दुनिया, कई फीट गहराई में रहते हैं लोग, देखिए असली पाताल लोक
इस देश में जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे बसती है दुनिया, कई फीट गहराई में रहते हैं लोग, देखिए असली पाताल लोक
Lalu Yadav family feud: 5 मौके जब घरेलू झगड़े के चलते चर्चा में रहा लालू परिवार
Lalu Yadav family feud: 5 मौके जब घरेलू झगड़े के चलते चर्चा में रहा लालू परिवार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE