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चेहरे पर कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये 1 खास चीज, बेजान और डल स्किन की हो जाएगी छुट्टी

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चेहरे पर कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये 1 खास चीज, बेजान और डल स्किन की हो जाएगी छुट्टी

Korean Face Glow: आजकल के युवा लोग कोरियन जैसा ग्लो पाने की चाह रखते हैं लेकिन आज आपको ऐसी 1 चीज के बारे में बताते हैं जिसको आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं ये क्या है और इसके फायदे

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 20, 2026, 04:42 PM IST

चेहरे पर कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए लगाएं ये 1 खास चीज, बेजान और डल स्किन की हो जाएगी छुट्टी

(Photo Credit:AI)

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Korean Face Glow:  आजकल के लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से काफी ज्यादा तंग हो चुके हैं, जिसके चलते अपनी स्किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं. आज के कई युवा स्किन को ग्लोइंग और कोरियन जैसा ग्लो पाने के लिए तरह-तरह के उपायों को अपनाते हैं चावल का पानी जिसको लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर इसको रोजाना या हफ्ते में भी अपनी स्किन पर लगाते हैं, तो आपको अपने चेहरे पर कमाल का असर देखने को मिल सकता है. समर में लोगों की स्किन काफी ज्यादा बेजान हो जाती है उन लोगों के लिए ये बेस्ट है. आइए आपको बताते हैं इस पानी को चेहरे पर लगाने से और क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.
 

चावल के पानी को स्किन पर लगाने के फायदे 
 

1. कोरियन ग्लास ग्लो 

आजकल की लड़कियों को स्किन को चमकदार और कोरियन ग्लास रखना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ऐसा क्या लगाएं, जो आपकी स्किन को एक दम खिला-खिला बना दें, तो चावल के पानी से आपको अपनी स्किन को धोना चाहिए.
 

2. पिग्मेंटेशन कम 

कई लोग पिग्मेंटेशन से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन अगर आप भी जल्द से जल्द राहत पाना चाहते हैं, तो आप चावल के पानी से रोजाना अपने चेहरे को धो सकते हैं. ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा निखार देता है. 
 

3. स्किन को हाइड्रेट

समर के सीजन में स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आती है अगर आप रोजाना सुबह उठने के बाद चावल के पानी से अपनी स्किन साफ करते हैं, तो आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट ही नजर आएगी. 
 

4. टैनिंग रिमूव 

अगर आप चावल के पानी से रोजाना अपनी स्किन को साफ करते हैं, तो आप टैनिंग रिमूव आसानी से कर सकते हैं. त्वचा में नमी को बनाएं रखने और ग्लोइंग स्किन के लिए ये फायदेमंद है.
 

5. ऑयल रिमूव

आप समर सीजन में बाहर निकलते ही धूप-धूल की वजह से लोग ऑयली स्किन से काफी ज्यादा परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप इसको अपनी स्किन से बाहर निकाल सकते हैं, तो आपको रोजाना अपने चेहरे को चावल के पानी से धो लेना चाहिए. 
 

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य घरेलू उपायों पर आधारित है, इसको अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें. इसके परिणाम व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. 
 

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