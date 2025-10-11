Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड से जोड़ों में सूजन आ गई है? इन चीजों को खाना कर दें शुरू तो कमजोर हड्डियां हो जाएंगी मजबूत  

Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'
जोड़ों में जमा यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए, आपको अपने आहार में विभिन्न सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए. इससे शरीर को कई फायदे भी मिलते हैं. जानिए कौन सी सब्जियां नियमित रूप से खानी चाहिए.
आजकल छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बदन दर्द, अंगों में झुनझुनी, कमर दर्द, हड्डियों में कट-कट की आवाज, गठिया जैसी कई समस्याएं होने लगी हैं. रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से जोड़ों में दर्द होता है और उंगलियों या पैरों में गाउट हो जाता है. गाउट होने पर हड्डियों में तेज दर्द होता है. इसके अलावा, शरीर से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों के होने की आशंका रहती है. गलत जीवनशैली, काम का बढ़ता तनाव, तैलीय भोजन, मांस का अधिक सेवन, पानी का कम सेवन, व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव जैसी कई चीजों का असर स्वास्थ्य पर तुरंत दिखाई देता है. इसलिए, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है.
शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने के बाद हड्डियों में असहनीय दर्द बढ़ने लगता है. शरीर में प्यूरीन का स्तर बढ़ने के बाद यूरिक एसिड जमा होने लगता है. यह यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता, जिससे हाथ-पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है. इसलिए, आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि खून में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए किन सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए. इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आप हमेशा तरोताजा रहेंगे.
यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करें:
खीरा:
गर्मी के दिनों में बाज़ार में खीरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है. खीरे का सेवन शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. खीरे में पानी की मात्रा होने के कारण, शरीर में जमा विषैले तत्व मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं और स्वास्थ्य में सुधार होता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसलिए, भोजन के साथ खीरे का सलाद या खीरे का रायता ज़रूर खाएँ.
टमाटर:
टमाटर का इस्तेमाल हर तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है. अपने खट्टे-मीठे स्वाद वाला टमाटर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद क्षारीय गुण शरीर को पोषण देते हैं. इसके अलावा, विटामिन सी और लाइकोपीन शरीर में सूजन को कम करते हैं. यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर टमाटर का सूप पिएं या कच्चे टमाटर चबाएं.
शिमला मिर्च:
शिमला मिर्च का इस्तेमाल पुलाव, बिरयानी आदि कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है. शिमला मिर्च में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और आराम पहुँचाते हैं. गाउट और गठिया की समस्या से राहत पाने के लिए शिमला मिर्च खानी चाहिए.
पालक:
अपने दैनिक आहार में नियमित रूप से कम से कम एक पत्तेदार सब्ज़ी ज़रूर खाएँ. पत्तेदार सब्ज़ियाँ खाने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और शरीर को कई लाभ मिलते हैं. शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए नियमित रूप से पालक स्मूदी या पालक सूप का सेवन करें. इसके साथ ही, आप अपने आहार में केल, गाजर आदि सब्ज़ियों का सेवन कर सकते हैं.
यूरिक एसिड क्या है?
यूरिक एसिड एक अपशिष्ट रसायन है जो शरीर में 'प्यूरीन' नामक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होता है. यह आमतौर पर गुर्दे द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है.
उच्च यूरिक एसिड के कारण क्या हैं?
प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे लाल मांस, कुछ समुद्री भोजन, शराब और फ्रुक्टोज़ युक्त पेय पदार्थों का सेवन. अधिक वज़न, मोटापा और पर्याप्त पानी न पीना. गाउट या गुर्दे की पथरी जैसी समस्याएँ यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकती हैं.
उच्च यूरिक एसिड को कैसे नियंत्रित करें?
प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों (लाल मांस, समुद्री भोजन, कुछ शराब) से बचें या उनका सेवन कम करें. अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर फल जैसे टमाटर, नींबू, संतरा, अमरूद और आंवला शामिल करें.
