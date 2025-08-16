पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल

पुतिन और ट्रंप अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन बेस पर यूक्रेन को लेकर डील भले ही असफल रही लेकिन इस दौरान एक बात जो दिखी वह थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी सुरक्षा. पुतिन की सुरक्षा में एक 'पू सूटकेस' और एक परमाणु 'चेगेट' ब्रीफ़केस शामिल था. आइए जानते हैं पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी कुछ रोचक

दुनिया की नज़र अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर थी जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी 'डील मास्टर' डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई. यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन कम ही रूस से बाहर गए हैं. दोनों राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को लेकर अहम मानी गई थी. लेकिन इस खबर से ज़्यादा अहम यहां की कड़ी सुरक्षा भी थी. 25 साल से सत्ता में काबिज पुतिन अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उनका सुरक्षा घेरा उनके साथ रहेगा. आइए जानते हैं कैसी है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था .

'मस्केटियर्स' संभालती है सुरक्षा

पुतिन की सुरक्षा टीम को 'मस्केटियर्स' कहा जाता है. इनका चयन रूस की संघीय सुरक्षा सेवा की एक विशेष इकाई से होता है. यह टीम हथियारों से लैस होती है. इनके पास एक बुलेटप्रूफ सूटकेस भी होता है, जो गोलीबारी की स्थिति में खुल जाता है और ढाल बन सकता है. खबरों के मुताबिक, इनके पास एक खास 'पॉटी सूटकेस' भी होता है. इसमें इनका मल होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इनके स्वास्थ्य की जानकारी किसी के हाथ न लगे. फ्रांसीसी पत्रिका पेरिस मैच के अनुसार, यह अजीबोगरीब प्रथा 2017 में उनकी फ्रांस यात्रा के दौरान शुरू हुई थी.

बैठक में एक परमाणु ब्रीफकेस भी था

पुतिन हमेशा अपना कुख्यात परमाणु ब्रीफ़केस, जिसे 'चेगेट' कहा जाता है, अपने साथ रखते हैं. इसे 1980 के दशक में सोवियत केजीबी के लिए बनाया गया था. उस समय इसमें घातक विस्फोटक होते थे जो आधे मील की सीमा में किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकते थे. अब यह एक संचार उपकरण है, जिसके एक बटन से दुनिया के किसी भी कोने से मास्को में परमाणु हमले को आदेश दिया जा सकता है. यानी जब पुतिन ट्रंप से मिल रहे होंगे तो विनाश का यह बटन भी उनके साथ मौजूद था.

पुतिन की सुरक्षा कैसे होती है?

उनके अंगरक्षकों की बात करें तो वे हमेशा एसआर-1 वेक्टर पिस्तौल से लैस रहते हैं, जो कवच-भेदी गोलियां दाग सकती हैं. 2019 में पेरिस के एलिसी पैलेस में यूक्रेन शांति वार्ता के दौरान, पुतिन जब शौचालय जा रहे थे, तो छह सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया था उसके बाद से उनके काफिले में बख्तरबंद गाड़ियां, एके-47, एंटी-टैंक ग्रेनेड लॉन्चर और पोर्टेबल एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस सैनिक शामिल हैं. उनके दौरे से पहले, सुरक्षाकर्मी महीनों पहले से ही उस जगह का निरीक्षण करते हैं, जैमिंग डिवाइस लगाते हैं और डिजिटल उपकरणों से निगरानी करते हैं.

अलास्का में सुरक्षा कैसी थी?

द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूसी और अमेरिकी विशेष एजेंट अलास्का के एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन बेस पर, जहां यह बैठक हुई, एक कड़ा सुरक्षा घेरा बनाए थे. एंकोरेज के पास स्थित यह बेस अमेरिकी वायु सेना, थलसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स के साथ-साथ नेशनल गार्ड और रिज़र्व फोर्स के सैनिकों का घर है. इस बेस में 32,000 सैन्यकर्मी और उनके परिवार रहते हैं. सोवियत संघ के विरुद्ध शीत युद्ध में इस बेस ने अहम भूमिका निभाई थी. व्हाइट हाउस पुतिन का अमेरिकी सैन्य बेस में स्वागत करने में झिझक रहा था, लेकिन अलास्का से बेहतर कोई सुरक्षित जगह नहीं थी.

पू सूटकेस क्या है?

पुतिन की सेहत के राज किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देते और यही कारण है उनके सुरक्षा जत्थे में पू सूटकेस भी होता है जिसमें उनका मल-मूत्र को भी सुरक्षित रखा जाता है. वो जहां भी जाते हैं ये एक खास सूटकेस हमेशा उनके साथ रहता है. ये उनके हेल्थ कंडीशन की सिक्योरिटी के लिए होता है.

सुरक्षा चक्र में ये भी शामिल

पुतिन जो कुछ खाते हैं, पहले उसकी जांच होती है. फूड टेस्टिंग एक्सपर्ट उसे चखते हैं ताकि जान सकें कहीं उसमें जहर वगैरा तो नहीं है.इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के लिए ट्रेंड टेक्निशियन साथ चलते हैं, जो बेहद पावरफुल डिजिटल गैजेट्स से लैस रहते हैं. राष्ट्रपति पुतिन जहां कहीं भी जाते हैं, महीनों पहले सिक्योरिटी टीम उस जगह की खाक छानने पहुंच जाती है. उस जगह पर जैमर लगा दिए जाते हैं ताकि रिमोट से धमाका न किया जा सके. पुतिन जिस कार में रहते हैं, उसके आसपास उसी जैसी कई कारें चलती हैं ताकि पता न चल सके.

