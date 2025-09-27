पहलगाम हमले की सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकार 29 सितंबर से 7 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे

Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बंद किए गए सात पर्यटन स्थल सुरक्षा समीक्षा के बाद 29 सितंबर से फिर से खुल जाएंगे .
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को घोषणा की कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद एहतियात के तौर पर बंद किए गए सात पर्यटन स्थल सोमवार, 29 सितंबर से फिर से खुल जाएंगे .श्रीनगर के राजभवन में दिन में आयोजित एकीकृत मुख्यालय (यूएचक्यू) की बैठक के दौरान व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के बाद इसे पुनः खोलने का निर्णय लिया गया .
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, उपराज्यपाल ने कहा, "आज की यूएचक्यू बैठक में गहन सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद, मैंने कश्मीर और जम्मू संभाग में और अधिक पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियाती उपायों के रूप में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था ."
After a thorough security review and discussion in today's UHQ Meeting, I've ordered reopening of more tourist spots in Kashmir and Jammu Divisions, which were temporarily closed as precautionary measures.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 26, 2025
कश्मीर संभाग में, अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क और कमान पोस्ट जैसे पर्यटन स्थल फिर से खुलने वाले हैं . जम्मू संभाग में, पाँच स्थान फिर से पर्यटकों का स्वागत करेंगे: रामबन में दागन टॉप, कठुआ में धागर, सलाल में शिव गुफा और रियासी .
यूएचक्यू की बैठक में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, और विभिन्न सेना कोर के कमांडरों सहित वरिष्ठ सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया . सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ), खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया .
बैठक के दौरान सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की प्रशंसा की .
"आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है . गतिशील और गैर-गतिशील अभियान जारी रहने चाहिए . हमें इस गति को बनाए रखना होगा और आतंकवाद तथा उसके पूरे तंत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी," उन्होंने कट्टरपंथ और नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' की आवश्यकता पर बल दिया.