Toothbrush Expiry Date: रोज सुबह उठते ही ब्रश उठाकर दांतों को हम सब साफ करते ही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी? इस खबर में आपको बताते हैं.

Toothbrush Expiry Date: अक्सर सभी के घरों में टूथब्रश एक ऐसी चीज होती है, जो हमेशा इस्तेमाल की जाती है, रोजाना इस्तेमाल करने वाली इस चीज की भी एक्‍सपायरी डेट जरूर होती है. इस चीज को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रेशे घिस जाने के बाद भी इसका यूज करना नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ब्रश का इस्तेमाल करने से आपकी ओरल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. आपको अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. दांतों की समस्या एक बार होने के बाद आपको कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लग जाती है, जो आगे जाकर कई सारी और भी समस्याओं का घर बन सकती है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर क्या होती है टूथब्रश इस्तेमाल करने की एक्सपायरी डेट?

क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट?

डेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको 3-4 महीने में ही अपने टूथब्रश को बदल लेना चाहिए. इसके बाद तक भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके रेशे खराब होने लग जाते हैं और यही नहीं काफी ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर बैक्टेरिया भी पनपने लग जाते हैं. जितना जल्दी हो आपको बदल लेना चाहिए.

अधिक इस्तेमाल करने के नुकसान

1. अगर आप एक ही टूथब्रश को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है. ब्रश के ऊपर कई सारे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, जो दांतों को नुकसान करते हैं.

2. टूथब्रश के खराब होने के बाद इससे आपके दांत भी अच्छे से साफ नहीं होते हैं और दांतों पर जमा गंदा प्लाक हटा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. आपके दांत हमेशा गंदे ही नजर आएंगे.

3. टूथब्रश का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपकी सांसे काफी ज्यादा बदबूदार रहेंगी और इससे फिर आपको ही कई सारी दिक्कतें भी होंगी. अगर गंदी प्लाक हट भी जाती हैं, तो बदबू सामने खड़े इंसान को आएगी ही.

जब आपके टूथब्रश में काले निशान या उसके ब्रिस्टल्स नरम होने लगे तो आपको तुरंत उसको बदल लेना चाहिए. अगर ब्रिस्टल्स फैलने लग गए हैं, तो टूथब्रश आपको खुद संकेत दे रहा है, कि अब बदलने का समय आ गया है.

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य चीजों पर आधारित है, इसको अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें.



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