क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग 

चाइना के साथ भारत के बेहतर होते संबंध को देखकर उन लोगों में उत्साह की किरण जगी है जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफार्म TikTok से कभी कमाई किया करते थे, लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने TikTok पर प्रतिबंध जारी रखा है. TikTok को लेकर क्या प्लानिंग है, चलिए जानें.

हाल ही में भारत में टिकटॉक की वापसी की चर्चा सुर्खियों में रही, क्योंकि ऐप की वेबसाइट कुछ समय के लिए कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी. लेकिन केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस पर प्रतिबंध हटाने के लिए न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

वैष्णव ने मनीकंट्रोल से कहा, "किसी भी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है." उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश की तैयारी कर रही है.

चर्चा क्यों शुरू हुई?

पिछले महीने भारत में कुछ मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर कुछ लोगों के लिए टिकटॉक की वेबसाइट अचानक चालू हो गई. इस गड़बड़ी ने अटकलों को हवा दी थी कि इसे जल्द ही फिर से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसका किसी आधिकारिक रीस्टार्ट से कोई संबंध नहीं है.



प्रतिबंध की पृष्ठभूमि

टिकटॉक उन 59 चीनी ऐप्स में शामिल था, जिन्हें जून 2020 में डेटा गोपनीयता के मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में ब्लॉक कर दिया गया था.

इस प्रतिबंध को जनवरी में स्थायी कर दिया गया तथा एप्पल और गूगल को अपने स्टोर से इन ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया गया.

प्रतिबंध के समय, भारत 200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ टिकटॉक का सबसे बड़ा बाजार था.

बाइटडांस के अतिरिक्त ऐप्स जैसे हेलो, कैपकट और रेसो को भी बंद कर दिया गया.



वैष्णव ने दोहराया कि सरकार के पास एक 'खुला नीति ढांचा' है, लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में लागू किए गए सख्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के शेयरधारकों को "पूर्वानुमति" की आवश्यकता होगी. इस कदम ने भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी निवेश को प्रभावी रूप से कम कर दिया है.



अटकलों और कुछ शुरुआती समस्याओं के बीच, TikTok की भारत में वापसी अभी भी संभव नहीं दिख रही है. कोई ठोस प्रस्ताव न होने और नियामक बाधाओं के चलते, भारतीय उपयोगकर्ताओं को इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म की जल्द वापसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

