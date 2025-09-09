Social Media Banned: नेपाल ही नहीं, इन देशों में भी सोशल मीडिया बैन, यहां एक पोस्ट डालने पर मिलती है मौत की सजा
वो एक्टर अपनी हर गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाता था, और वहाँ पहुँचकर एक अजीबोगरीब हरकत करता था! वो कहता था, 'अपनी मां से...
उपराष्ट्रपति चुनाव लाइव अपडेट: कौन होगा नया उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी? सुबह 10 बजे से मतदान होगा शुरू
क्या भारत में TikTok पर प्रतिबंध कायम रहेगा? जानिए क्या है सरकार की फ्यूचर प्लानिंग
मोहम्मद रफी के बेटे शाहिद ने आशा भोसले पर लगाया आरोप: 'लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनें मेरे पिता से नफरत करती थीं...';
अमेरिकी नीति में बदलाव से भारतीय वीज़ा आवेदकों पर असर, तीसरे देश में इंटरव्यू का विकल्प हटाया गया
फ्रांस में फिर मंडराया सियासी संकट, PM बायरू की सरकार गिरी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी बड़ा झटका
Vice President Election: भारत का 17वां उपराष्ट्रपति कौन? वोटिंग से पहले जानें VP इलेक्शन से जुड़ी 10 रोचक तथ्य
Aadhaar Card Update Process: आधार कार्ड में घर बैठे बदल सकते हैं अपनी जन्मतिथि से लेकर मोबाइल नंबर, जानिए Step By Step प्रोसेस
Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लाइफस्टाइल
चाइना के साथ भारत के बेहतर होते संबंध को देखकर उन लोगों में उत्साह की किरण जगी है जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफार्म TikTok से कभी कमाई किया करते थे, लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने TikTok पर प्रतिबंध जारी रखा है. TikTok को लेकर क्या प्लानिंग है, चलिए जानें.
हाल ही में भारत में टिकटॉक की वापसी की चर्चा सुर्खियों में रही, क्योंकि ऐप की वेबसाइट कुछ समय के लिए कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी. लेकिन केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहकर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इस पर प्रतिबंध हटाने के लिए न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.
वैष्णव ने मनीकंट्रोल से कहा, "किसी भी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है." उन्होंने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस भारतीय बाजार में फिर से प्रवेश की तैयारी कर रही है.
चर्चा क्यों शुरू हुई?
पिछले महीने भारत में कुछ मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर कुछ लोगों के लिए टिकटॉक की वेबसाइट अचानक चालू हो गई. इस गड़बड़ी ने अटकलों को हवा दी थी कि इसे जल्द ही फिर से लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इसका किसी आधिकारिक रीस्टार्ट से कोई संबंध नहीं है.
प्रतिबंध की पृष्ठभूमि
वैष्णव ने दोहराया कि सरकार के पास एक 'खुला नीति ढांचा' है, लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 में लागू किए गए सख्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के अनुसार, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के शेयरधारकों को "पूर्वानुमति" की आवश्यकता होगी. इस कदम ने भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी निवेश को प्रभावी रूप से कम कर दिया है.
अटकलों और कुछ शुरुआती समस्याओं के बीच, TikTok की भारत में वापसी अभी भी संभव नहीं दिख रही है. कोई ठोस प्रस्ताव न होने और नियामक बाधाओं के चलते, भारतीय उपयोगकर्ताओं को इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफ़ॉर्म की जल्द वापसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.