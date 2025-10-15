FacebookTwitterYoutubeInstagram
SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी की मूर्ति चुनते समय रखें इन 4 नियमों का ध्यान, घर में बरसेगी धन की देवी की कृपा

दिल्ली में किन शर्तों के साथ पटाखे जलाने की मिली इजाजत? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर CM रेखा गुप्ता ने क्या कहा

Diwali 2025 in Delhi: इस बार पटाखों से मनेगी दिल्ली की दिवाली, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए दी हरी झंडी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

'रहने दो रश्मिका, तुमसे न हो पाएगा..' पॉइजन बेबी गाने पर मलाइका अरोड़ा का तूफानी डांस देख बोले फैंस!

लाइफस्टाइल

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

7 major mental health risks; दुनिया में कई बीमारियां हैं लेकिन अगर हम दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों की सूची की बात की जाए टॉप पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं. अगर आप हमेशा गुस्से में रहते हैं या रात को नींद नहीं आती तो समझ लें आप मानसिक रूप से स्वस्थ तो नहीं हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 15, 2025, 12:31 PM IST

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

मानसिक समस्याओं के 7 मुख्य लक्षण क्या हैं?

शारीरिक स्वास्थ्य की तरह, मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. हम अक्सर सिरदर्द और बुखार को तो गंभीरता से ले लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. यही कारण है कि जब हम समय रहते ध्यान नहीं देते, तो आगे चलकर यह गंभीर अवसाद, चिंता या आत्महत्या का कारण बन सकता है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर इसके कुछ लक्षणों की शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए, तो इलाज आसान होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में आठ में से एक व्यक्ति किसी न किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त है.
 
मानसिक समस्याओं के 7 मुख्य लक्षण क्या हैं?

1. लंबे समय तक खराब मूड रहना
यह अवसाद का एक प्रमुख लक्षण है. अगर लगातार उदासी, खुशी की कमी या खुद को बेकार समझने की भावना दो दिनों से ज़्यादा समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लें.

2. गंभीर चिंता और भय
नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस (एनएएमआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हर छोटी-छोटी बात पर घबराने लगे, लगातार बेचैन रहे और डर उसकी दिनचर्या को प्रभावित करने लगे, तो यह चिंता विकार का संकेत है.
 
3. नींद और भूख में बड़े बदलाव
मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे आम प्राथमिक लक्षण नींद की समस्या है. इसमें बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल न सोना शामिल है. इसका असर खाने-पीने की आदतों पर भी पड़ सकता है.

4. सामाजिक जीवन से अलग हो जाना
मानसिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, व्यक्ति दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना शुरू कर सकता है. अगर वह अकेला रहना पसंद करता है और सामाजिक जीवन से खुद को अलग-थलग कर लेता है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.
 
5. ध्यान और स्मृति की हानि
मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ सीधे तौर पर ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं. बार-बार भूलने की बीमारी और भ्रम की स्थिति इसके सामान्य लक्षण हैं.

6. क्रोध और चिड़चिड़ापन में वृद्धि
जब क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और व्यक्ति अचानक क्रोधित हो जाता है या बार-बार मूड बदलता रहता है, तो उसे मानसिक समस्या हो सकती है.
 
7. आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार
जब किसी व्यक्ति के मन में बार-बार यह विचार आने लगते हैं कि "जीने का कोई मतलब नहीं है" या "मुझे खुद को नुकसान पहुंचाना चाहिए", तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अत्यंत खतरनाक स्तर हो सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

