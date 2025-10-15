एक्टर पंकज धीर की कैंसर रीकरेन्स से हुई मौत, जानें कब इलाज के बाद भी जानलेवा हो जाती है ये बीमारी 

मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे. पंकज धीर कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी सर्जरी भी हुई थी लेकिन वापस कैंसर ने उनको घेर लिया था. चलिए जानें इलाज या सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए कैंसर के लक्षण खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में “कैंसर रीकरेन्स” हो जाता है.

बीआर चोपड़ा की 1988 की टीवी श्रृंखला महाभारत में कर्ण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर का बुधवार को निधन हो गया. वह 68 वर्ष के थे. पंकज धीर कथित तौर पर सर्जरी के बाद फिर से कैंसर की चपेट में आ गए थे. ऐसा कई बार कैंसर के मरीजों के साथ होता है. जब इलाज या सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए कैंसर के लक्षण खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में “कैंसर रीकरेन्स” (Cancer Recurrence) के रूप में यह फिर से लौट आता है.

पंकज धीर ने अपने करियर में ‘महाभारत’ के कर्ण जैसे अमर किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. कुछ समय पहले उन्होंने कैंसर का इलाज करवाया था और सर्जरी के बाद स्वस्थ भी हो रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कैंसर ने उन्हें दोबारा घेर लिया. यह स्थिति बताती है कि कैंसर रीकरेन्स यानी कैंसर का वापस लौट आना, कितना गंभीर और अप्रत्याशित हो सकता है.

कैंसर क्यों लौट आता है

डॉक्टरों के अनुसार, कई बार सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी के बाद भी शरीर में कुछ कैंसर कोशिकाएँ छिपी रह जाती हैं. समय के साथ जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) कमजोर होती है, तो ये कोशिकाएँ फिर से सक्रिय होकर कैंसर को वापस लौटा देती हैं.

इसके अलावा, कैंसर का प्रकार, स्टेज, और व्यक्ति की जीवनशैली भी रीकरेन्स के जोखिम को प्रभावित करती है. उदाहरण के लिए फेफड़ों, कोलन या ब्रेस्ट कैंसर में दोबारा लौटने की संभावना अधिक मानी जाती है.



