NCRB Drug Overdoses Report: ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

देश में हर दिन ड्रग ओवरडोज़ के कारण जानें जा रही हैं. एनसीआरबी ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें 2019-2023 के बीच ड्रग ओवरडोज़ से हुई मौतें शामिल हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर हफ़्ते 12 लोगों की मौत हो रही है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2023 में ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर हफ्ते 12 लोगों की मौत होगी. 2019 से 2023 के बीच, ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर दिन 2 मौतें हुईं. इस रिपोर्ट में केवल ड्रग ओवरडोज़ के कारण हुई पुष्टि की गई मौतों को ही शामिल किया गया है. ड्रग ओवरडोज़ के कई मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और उनका डेटा एनसीआरबी की रिपोर्ट में शामिल नहीं है.



2019 में तमिलनाडु इस सूची में शीर्ष पर है

शुरुआती आंकड़ों में ड्रग ओवरडोज़ से होने वाली मौतों में तमिलनाडु सबसे ऊपर था, लेकिन अब राज्य में मामले कम होने लगे हैं. 2019 में तमिलनाडु में ड्रग ओवरडोज़ से 108 लोगों की मौत हुई थी. हालाँकि, 2023 में यह संख्या घटकर 65 हो जाएगी. हालाँकि, 2019 में पंजाब शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था. हालाँकि, 2022 में पंजाब में ड्रग ओवरडोज़ से 144 लोगों की मौत हुई. 2023 में यह संख्या 89 दर्ज की गई है.

देश में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की संख्या और भी ज़्यादा होने की संभावना है. वास्तविक संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई अपुष्ट लेकिन संभावित मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये ओवरडोज़ नशीले पदार्थों के कारण हुए या डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नींद की गोलियाँ और दर्द निवारक दवाएँ भी इन मौतों का एक कारण हैं.

पंजाब में सबसे अधिक मौतें दर्ज

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 में देश भर में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से 704 मौतें हुईं. कोविड लॉकडाउन के कारण 2020 में यह आंकड़ा घटकर 514 रह गया. हालाँकि, 2021 में यह संख्या बढ़कर 737 हो गई, जबकि 2022 और 2023 में क्रमशः 681 और 654 मौतें दर्ज की गईं. शुरुआत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, जबकि 2023 में पंजाब इस सूची में सबसे ऊपर रहा. राजस्थान और मध्य प्रदेश भी लगातार इस सूची में शीर्ष पर रहे.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में वृद्धि

तमिलनाडु में 2019 में 108 मौतें हुईं, जो 2021 में बढ़कर 250 हो गईं, लेकिन 2023 में घटकर 65 हो गईं. पंजाब में 2022 में 144 मौतों के बाद 2023 में 89 मौतें दर्ज की गईं. राजस्थान, जहां प्रति वर्ष औसतन 60 से 117 मौतें होती हैं, 2023 में बढ़कर 84 हो गईं. हालांकि, मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो 2021 में 34 से बढ़कर 2023 में 85 हो गई है.

ओवरडोज़ नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता

रिपोर्ट भारत में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डालती है. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का दुरुपयोग या ओवरडोज़ भी खतरनाक होता जा रहा है. इस पृष्ठभूमि में, देश भर में जन जागरूकता, उपचार सुविधाओं और नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है.

