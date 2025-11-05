FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका- केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन क्रैश, हादसे के वक्त प्लेन में भीषण आग लगी, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

NCRB Drug Overdoses Report: ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

तमिलनाडु में 2019 में 108 मौतें हुईं, जो 2021 में बढ़कर 250 हो गईं, लेकिन 2023 में घटकर 65 हो गईं. पंजाब में 2022 में 144 मौतों के बाद 2023 में 89 मौतें दर्ज की गईं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 05, 2025, 06:26 AM IST

NCRB Drug Overdoses Report: ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

ड्रग ओवरडोज पर एनसीआरबी रिपोर्ट

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश में हर दिन ड्रग ओवरडोज़ के कारण जानें जा रही हैं. एनसीआरबी ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें 2019-2023 के बीच ड्रग ओवरडोज़ से हुई मौतें शामिल हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर हफ़्ते 12 लोगों की मौत हो रही है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2023 में ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर हफ्ते 12 लोगों की मौत होगी. 2019 से 2023 के बीच, ड्रग ओवरडोज़ के कारण हर दिन 2 मौतें हुईं. इस रिपोर्ट में केवल ड्रग ओवरडोज़ के कारण हुई पुष्टि की गई मौतों को ही शामिल किया गया है. ड्रग ओवरडोज़ के कई मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और उनका डेटा एनसीआरबी की रिपोर्ट में शामिल नहीं है.
 
2019 में तमिलनाडु इस सूची में शीर्ष पर है
शुरुआती आंकड़ों में ड्रग ओवरडोज़ से होने वाली मौतों में तमिलनाडु सबसे ऊपर था, लेकिन अब राज्य में मामले कम होने लगे हैं. 2019 में तमिलनाडु में ड्रग ओवरडोज़ से 108 लोगों की मौत हुई थी. हालाँकि, 2023 में यह संख्या घटकर 65 हो जाएगी. हालाँकि, 2019 में पंजाब शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था. हालाँकि, 2022 में पंजाब में ड्रग ओवरडोज़ से 144 लोगों की मौत हुई. 2023 में यह संख्या 89 दर्ज की गई है.

देश में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से होने वाली मौतों की संख्या और भी ज़्यादा होने की संभावना है. वास्तविक संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई अपुष्ट लेकिन संभावित मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये ओवरडोज़ नशीले पदार्थों के कारण हुए या डॉक्टर के पर्चे वाली दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि नींद की गोलियाँ और दर्द निवारक दवाएँ भी इन मौतों का एक कारण हैं.

पंजाब में सबसे अधिक मौतें दर्ज
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 में देश भर में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ से 704 मौतें हुईं. कोविड लॉकडाउन के कारण 2020 में यह आंकड़ा घटकर 514 रह गया. हालाँकि, 2021 में यह संख्या बढ़कर 737 हो गई, जबकि 2022 और 2023 में क्रमशः 681 और 654 मौतें दर्ज की गईं. शुरुआत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, जबकि 2023 में पंजाब इस सूची में सबसे ऊपर रहा. राजस्थान और मध्य प्रदेश भी लगातार इस सूची में शीर्ष पर रहे.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में वृद्धि
तमिलनाडु में 2019 में 108 मौतें हुईं, जो 2021 में बढ़कर 250 हो गईं, लेकिन 2023 में घटकर 65 हो गईं. पंजाब में 2022 में 144 मौतों के बाद 2023 में 89 मौतें दर्ज की गईं. राजस्थान, जहां प्रति वर्ष औसतन 60 से 117 मौतें होती हैं, 2023 में बढ़कर 84 हो गईं. हालांकि, मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जो 2021 में 34 से बढ़कर 2023 में 85 हो गई है.

ओवरडोज़ नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता
रिपोर्ट भारत में नशीली दवाओं के ओवरडोज़ की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डालती है. विशेषज्ञों के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का दुरुपयोग या ओवरडोज़ भी खतरनाक होता जा रहा है. इस पृष्ठभूमि में, देश भर में जन जागरूकता, उपचार सुविधाओं और नियंत्रण तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
Cataract Risk : क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
NCRB Drug Overdoses Report: ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है  
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
Dev Diwali: आज 5 है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE