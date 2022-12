Baby Boy Name: अपने बेटे के यहां से चुने वैदिक नाम, ट्रेडी और मॉर्डन नाम भी हैं इसके आगे हैं फेल

प्रतीकात्मक तस्वीर

डीएनए हिंदी: सभी माता-पिता अपने बच्चों का यूनिक और अट्रेक्टिव नाम (Unique And Attractive Name) रखना चाहते हैं. नाम से ही किसी की भी पहचान होती है ऐसे में बच्चे का नाम (Baby Names) बहुत ही सोच समझकर रखना चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे वैदिक नाम (Vedic Name) बताने वाले हैं, जिनके सामने आज के मॉर्डन नाम (Morden Name) भी फैल हो जाएंगे. तो चलिए बताते हैं यूनिक वैदिक नामों के बारे में.

आरव

आरव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब शांत होता है. हिंदी में इसका मतलब सर्वोच्च सम्मान होता है. आरव भगवान शिव का एक नाम भी है.

धरेश

धरेश एक वैदिक नाम है इसका अर्थ धरती का स्वामी होता है.

अभिमन्यु

यह नाम हिंदू धर्म का एक पसंदीदा नाम है. अभिमन्यु महाभारत काल का नाम है. इसका अर्थ भावुक, अभिमानी और वीर होता है.

पार्थ

पार्थ नाम का मतलब अपने लक्ष्य से न भटकने वाला होता है. आपने महाभारत में श्रीकृष्ण के मुंह से कई बार इस नाम को सुना होगा.

यह भी पढ़ें - Love Vs Lust: रेप के लिए उकसाता है ये हार्मोन, इस वजह से वासना में बदल जाता है प्यार

जतिन

यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब अनुशासन में रहने वाला होता है. इस नाम को भी खूब पसंद किया जाता है.

रक्षित

रक्षित नाम इन दिनों के ट्रेडिग नाम में से एक है. यह भी एक वैदिक नाम है.

शिवाय

शिवाय भगवान शिव का भी नाम है. यह वैदिक के साथ-साथ मॉर्डन नाम में से एक है. इस नाम के लोग बड़े ही दयालु होते हैं.

कियांश

भगवान श्रीकृष्ण को कियांश नाम से भी पुकारा जाता है. इसका मतलब सभी गुणों से भरपुर होता है.

विराज

सत्ता में बने रहने वाले को विराज कहते हैं. यह नाम भी बहुत ही पसंद किया जाता है.

यह भी पढ़ें - पीरियड्स में शारीरिक संबंध बनाना फीमेल को देता है ज्यादा एंजॉयमेंट, क्या पुरुषों को होता है इंफेक्शन का खतरा?

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.