Skin Care Tips: चेहरे पर लगाएं होममेड फेस मास्क, 40 के बाद भी ग्लोइंग और फ्रेश रहेगी स्किन

डीएनए हिंदी: सभी लोग अपनी स्किन और खासकर चेहरे की स्किन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं. इसके लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट (Skin Care Products) का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि एक उम्र के बाद स्किन में डलनेस और झुर्रियों जैसी समस्याएं होने लगती है. 40 की उम्र के बाद तो स्किन लटकने और झुर्रियों समस्याएं आम हो जाती है. ऐसे में अगर आप 40 के बाद भी अपनी स्किन को जवां और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो इस फेस मास्क (Face Mask) का इस्तेमाल कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे फेस मास्क (Face Mask) के बारे में बताने वाले है जो आपकी स्किन में बढ़ती उम्र के बाद भी टाइट रखने में मदद करेगा.

फेस पैक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

- एक अंडा

- आधा पका केला

- 2 बड़े चम्मच शहद

- 4 बड़े चम्मच ओट्स

- एक बड़ा चम्मच गुलाब जल

विधि

फेस पैक बनाने के लिए केला, अंडे का सफेद हिस्सा, शहद, गुलाब जल मिलाकर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह मिला लें. आप इस फेस पैक का इस्तेमाल अपने चेहरे कर सकते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से पहले स्किन को अच्छी तरह साफ कर लें. मास्क को अपने चेहरे पर सूखने तक लगा रहने दें. बाद में अपना चेहरा धोकर साफ कर लें और चेहरे पर एंटी-एजिंग सीरम लगाएं.

फेस मास्क इस्तेमाल करने के फायदे (Benefits Of Face Mask)

फेस पैक के लिए इस्तेमाल किया गया केला विटामिन सी (Vitamin C) और विटामिन ई (Vitamin E) से भरपूर होता है. जो स्किन को साफ करने में मदद करता है. विटामिन सी (Vitamin C) स्किन में कोलेजन लेवल को कम करने में मदद करता है. ओट्स स्किन से तेल और गंदगी को हटाने में उपयोगी होता है. यह फेस मास्क आपके चेहरे को नेचुरल स्किन और चमक देने के लिए बहुत फायदेमंद हैं.

