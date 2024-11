पेट की चर्बी एक बड़ी समस्या है. बढ़ी हुई चर्बी खूबसूरती तो बिगाड़ती ही है साथ ही सेहत भी बिगाड़ती है. ऐसे में वे कौन से तरीके अपनाएं जाएं जिनसे बैली फैट जल्दी से जल्दी कम हो जाए. यहां डायटीशियन उन तरीकों के बारे में बता रही हैं.

How to lose belly fat in a month : पेट पर जमा चर्बी को बैली फैट कहा जाता है. ये बैली फैट धीरे-धीरे बढ़ता है और उतनी ही धीमी गति से कम होता है. मतलब अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की है तो ये मत मानिए कि एक दिन में ये बैली फैट चला जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. हालांकि, सिर्फ एक्सरसाइज से बैली फैट नहीं जाने वाला उसको जल्दी घटाने के लिए आपको अपनी डाइट (Diet to reduce belly fat) में भी बदलाव करना पड़ेगा.

भारत में मोटापा है बड़ी वजह (Obesity is a big reason in India)

बात जब दुनिया भर के आंकड़ों की की जाती है तब विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में, 18 साल और उससे अधिक उम्र के 2.5 बिलियन वयस्क ओवरवेट वाले थे, जिनमें 890 मिलियन से ज्यादा अडल्ट्स मोटापे से ग्रस्त थे. यह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 43% वयस्कों (पुरुषों का 43% और महिलाओं का 44%) के अनुरूप है, जो अधिक वजन वाले थे. अधिक वजन का प्रचलन क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है.

वहीं, लैंसेट जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक, भारत में वयस्क मोटापे की दर 1990 में 1.2% से बढ़कर 2022 तक महिलाओं के लिए 9.8% और पुरुषों के लिए 0.5% से बढ़कर 5.4% तक हो गई. यह बताया गया कि 2022 में लगभग 4.4 करोड़ महिलाएं और 2.6 करोड़ पुरुष मोटापे का सामना किया. अगर आपको मोटापे से बचना है तो डॉक्टर के इन टिप्स को जरूर अपनाएं.

क्यों बढ़ता बैली फैट (Why does belly fat increase?)

नोएडा में डायटीशियन डॉ. कामिनी सिन्हा का कहना है कि बैली पर फैट अक्सर विसरल फैट की वजह से बढ़ता है. हमारे शरीर में विजरल फैट की नॉर्मल रेंज 0-7 प्रतिशत होती है. अगर हमारी बॉडी में अगर ये ज्यादा होता है तो दिक्कत होती है. शरीर के अंदरूनी अंगों के आस-पास जमा होने वाली वसा को विसरल फैट (Visceral Fat) कहते हैं. इसे हिडन फैट भी कहा जाता है. विसरल फैट कम करने से 70 से 80 प्रतिशत संभावना है कि बैली फैट कम हो जाएगा.

बैली फैट को कंट्रोल करने के उपाय (Ways to control belly fat)

नोएडा में डायटीशियन डॉ. कामिनी सिन्हा का कहना है कि अगर सुबह खाली पेट सबसे पहले जीरा और मेथी पाउडर में नींबू डालकर एक गिलास पानी पीएंगे तो बैली फैट तेजी से कम होगा. दूसरा, सुबह खाली पेटी दालचीनी का पानी उबालकर उसमें शहद और नींबू डालकर पानी पीएं. सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी की हर्बल टी बनाकर पीएं. इन तीनों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है. सुबह के नाश्ते से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को हटाएं. स्प्राउट्स, सलाद, वेजिटेबल पोहा लें. जो लोग नॉन वेज खाते हैं वे दो अंडों के साथ कोई भी मौसमी फल और एक कप दूध ले सकते हैं.

दोपहर में अपनाएं ये डाइट (What to eat in the afternoon to reduce belly fat?)

दोपहर के लंच में किसी भी तरह की दाल खाई जा सकती है. साथ में एक प्लेट सलाद भी खाना है. सलाद में नींबू जरूर रखें. साथ में मल्टी ग्रेन चपाती लेंगे और बेहतर होगा. इसके अलावा एल्केलाइन पानी पीने से भी फायदा मिलता है.

डिनर में क्या खाएं (What to eat for dinner to lose belly fat?)

रात के डिनर में हल्का खाना खाएं. रात 10 बजे से पहले खाना खा लें. 7 से 8 के बीज खाना खा लें. डिनर में दलिया, खिचड़ी, एगवाइट्स, चिकन टिक्का और सलाद जरूरी है. सर्दियों में दालों का सूप भी पिया जा सकता है. मौसमी सब्जियों का सूप पिया जा सकता है. सर्दियों के जो भी फल और सब्जी हैं, उन्हें खाएं. जल्दी डिनर कर लेने का यही फायदा होता है कि खाना पचने का टाइम मिल जाता है.

एक ही महीने में दिख जाएगा असर

अंत में ये जरूर ध्यान रखें कि भूखे रहने से या इंटेंस डाइट करने से कुपोषण या कई और बीमारियां लग सकती हैं. ऐसे में सही डाइट और सही एक्सरसाइज को अपनाएं. हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करें. अगर आपको किसी तरही के मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. डॉ. कामिनी सिन्हा का कहना है कि अगर सुबह, दोपहर, शाम नियमित रूप से ये डाइट प्लान फॉलो किया जाता है तो एक ही महीने में पॉजिटिव असर देखने को मिल सकते हैं..

