लाइफस्टाइल

एक्टर वरिंदर सिंह घुमन ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ ‘टाइगर-3' और 2014 में ‘रोर: टाइगर्स ऑफ सुंदरबन्स' जैसी फिल्में की थी. इसके अलावा वे दुनिया के पहले वेजिटेरियन प्रॉफेशनल बॉडीबिल्डर भी रह चुके हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Oct 10, 2025, 02:29 PM IST

पंजाबी एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन की 41 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, जानें अटैक से पहले शरीर में दिखने वाले लक्षण
Heart Attack Signs And Symptoms: पंजाबी फिल्मों से करियर की शुरुआत कर बॉलीवुड तक में अपनी पहचान बनाने वाले 41 वर्षीय एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन का गुरुवार को अचानक हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन से कंधे में दर्द था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आयरनमैन के नाम से पहचान बनाने वाले वरिंदर घुम्मन की अचानक दिल का दौरान पड़ने से मौत हो गई. इनके अलावा हाल ही में हार्ट अटैक और का​र्डियाक अरेस्ट से सिंगर केके, शेफाली जरीवाला, समेत कई स्टार अपनी जान गवा चुके हैं, ऐसे में लोग असमंजस में रहते हैं कि क्या हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में कोई लक्षण दिखाई देते हैं. इसमें डॉक्टर्स की मानें तो हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में कुछ लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर लोग न पहचान पाने की वजह से इग्नोर कर देते हैं, जिसके चलते मिनट में आया हार्ट अटैक व्यक्ति की जान ले लेता है. आइए जानते हैं क्या हैं हार्ट अटैक के लक्षण

हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी में दिखते हैं ये लक्षण

छाती में दर्द

हार्ट अटैक का सबसे पहला लक्षण है अचानक से छाती में दर्द महसूस होना. यह दर्द छाती के बीचोंबीच उठता है. इसमें महसूस होता है कि जैसे आपकी छाती पर कोई प्रेशर डाल रहा हो. या फिर सीने को सिंकोड़ रहा है. इस दौरान छाती भारी भारी सी लगती है. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. 

पीठ, बांह या कंधे में दर्द होना

हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षणों की बात करें तो इनमें शरीर के ऊपरी हिस्सों में दर्द होना भी शामिल है. इसमें छाती के अलावा शरीर के ऊपरी हिस्सों में दर्द महसूस होता है. यह दर्द दोनों बांह में होता है, पीठ में दर्द होने लगता है, गर्दन और जबड़े में भी जकड़न महसूस होती है. 

फूलने लगती हैं सांसें

हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति की सांस फूलने लगती है. सांसों का फूलना असहजता तो बढ़ाता ही है. इसके साथ ही छोती पर भारी वजन सा लगता है. यह स्थिति हार्ट अटैक का ही लक्षण मानी जाती है. 

थकान, जी मिचलाना और पसीना आना

हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति को बिना कुछ किए बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है. इसके साथ ही जी मिचलाने लगता है. ठड़ा पसीना आने लगाता है. इससे शरीर ठड़ा पड़ जाता है. इसके अलावा एंजाइटी होने लगती है. यह हार्ट अटैक के वॉर्निंग साइन हैं.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

Advertisement
