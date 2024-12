Eye make up: आंखें हमारे शरीर का एक सुंदर हिस्सा है. आंखों की खूबसूरता बढ़ाने के लिए आप शानदार सा आई मेकअप कर सकती हैं. आइए जानते हैं eye make up करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Perfect eye make up के लिए अपनाएं 5 टिप्स

Makeup Tips: हर लड़की को मेकअप करना पसंद होता है, फिर चाहे वो न्यूड मेकअप हो या ब्राइट. अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए सभी लड़कियां मेकअप apply करती हैं. Eye make up पूरे मेकअप में सबसे जरूरी पार्ट होता है. अगर Eye make up ठीक से न किया जाए तो पूरा लुक खराब हो सकता है. आंखें को अगर अच्छी तरह से सजा लिया जाए तो हमारी खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है. आज हम आपको Eye make up करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आपका लुक बेहतर बन सकता है.

Eyeshadow

अगर आपको अपनी आंखों पर Eyeshadow लगाने में परेशानी होती है तो आप टेप का इस्तेमाल कर सकती हैं. टेप की मदद से आप अच्छी तरह से Eyeshadow अप्लाई कर पाएंगी. इसके लिए आप बाहरी एंगल पर टेप लगाएं और Eyeshadow अप्लाई करें. इससे आपकी आंखों को perfect look मिलेगा.

Primer

Eye make up करने से पहले हमेशा Primer का इस्तेमाल करें. आंखों पर Primer लगाने से मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है. Primer बेस बनाने में मदद करता है. इसलिए पहले अच्छी तरह से प्राइमर लगाएं और सूख जाने के बाद उसके ऊपर से Eyeshadow लगाएं.

Brush

अच्छे Eye make up के लिए सही Brush यूज करना बहुत जरूरी होता है. परफेक्ट Eye make up के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से Brush का इस्तेमाल करना है.

Eyeliner and Kajal

आंखों पर Eyeshadow लगाने के बाद लाइनर, काजल और मस्कारा लगाएं. ये सब लगाने से आपको perfect look मिलेगा.

Final touch

सारी चीजें अप्लाई करने के बाद लास्ट में मेकअप को Final touch दें. इसके लिए आप चेक कर लें की कहीं Eyeshadow फैला तो नहीं है या फिर liner ठीक से लगा है या नहीं. चाहे तो Final touch के लिए आप आई ब्लशर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं.

