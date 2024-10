Best Parks in Delhi: दिल्ली के इन पार्कों में जाकर आप पिकनिक मना सकते हैं और अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं.

डीएनए हिंदीः सर्दियों के मौसम में धूप सेंकने का अलग ही मजे होता है. वैसे तो घरों की छत या गार्डन में आप धूप के मजे ले सकते हैं, लेकिन अपनी डेली के बिजी शेड्यूल से आप परेशान हो चुके हैं तो दिल्ली के इन पार्क में जाकर अपना वीकेंड स्पेंड (Best Place For Weekends) कर सकते हैं. बिजी शेड्यूल और काम के प्रेशर की वजह से छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में दिल्ली के इन पार्कों और गार्डन (Best Parks in Delhi) में जाकर पिकनिक मना सकते हैं और अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं. तो चलिए बताते है सर्दियों में घूमने के लिए दिल्ली के बेस्ट पार्क और गार्डन.

हौज खास डियर पार्क (Hauz Khas Deer Park)

दिल्ली में सुनहरी धूप सेंकने और पिकनिक मनाने के लिए हौज खास डियर पार्क (Hauz Khas Deer Park) एक बढ़िया विकल्प है. यह पार्क हौज खास के पास मौजूद फिरोजशाह मकबरे के पीछे है. पार्क में पेड़ों के बीच धूप सेंकने का यहां बहुत ज्यादा मजा आएगा. यहां का खूबसुरत नजारा भी आपका दिल जीत लेगा.

लोधी गार्डन (Lodhi Garden)

लोधी गार्डन (Lodhi Garden) दिल्ली के बेस्ट प्लेस में से एक है. यह खूबसूरत गार्डन 90 एकड़ में फैला हुआ है. लोधी गार्डन में हरे-भरे पेड़ों के साथ-साथ वास्तुकला भी देखने को मिलेगी. लोधी गार्डन सर्दियों में धूप सेंकने और पिकनिक के लिए बढ़िया जगह है.

सुंदर नर्सरी (Sunder Nursery)

सुंदर नर्सरी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित फेमस हुमायूं के मकबरे के पास है. सुंदर नर्सरी दिल्ली की खूबसूरत जगहों में से एक है. यह पार्क सर्दियों के लिए एक बढ़िया पिकनिक प्लेस है. सुंदर नर्सरी न सिर्फ धूप सेंकने के लिए एक बेहतर जगह है, बल्कि यहां पर आप मुगलों के समय की ऐतिहासिक इमारत के साथ कई पेड़-पौधों की प्रजातियां देख सकते हैं.

इंडिया गेट (India Gate)

दिल्ली का फेमस इंडिया गेट भी सर्दियों में धूप सेंकने और पिकनिक के लिए बढ़िया स्पॉट है. इंडिया गेट के पास मौजूद पार्क में आप आराम से धूप का मजा ले सकते हैं.

सेंट्रल पार्क (Central Park)

दिल्ली का सेंट्रल पार्क भी सर्दियों में घूमने के लिए एकदम शानदार जगह है. यह सेंट्रल पार्क क्नॉट प्लेस में स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास है. यहां पर पार्क में आप आराम से धूप के मजे ले सकते हैं.

