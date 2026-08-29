FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
शिमला से आए एक यूरोपीय ने फैलाई ऐसी बीमारी, दिल्ली में 2 महीने में हुई थीं 23 हजार मौतें; 100 साल पहले की त्रासदी!

शिमला से आए एक यूरोपीय ने फैलाई ऐसी बीमारी, दिल्ली में 2 महीने में हुई थीं 23 हजार मौतें; 100 साल पहले की त्रासदी!

गोल्ड मेडलिस्ट ने शुरू किया बिजनेस, पिता के साथ मिलकर बना दी 800 करोड़ की कंपनी

गोल्ड मेडलिस्ट ने शुरू किया बिजनेस, पिता के साथ मिलकर बना दी 800 करोड़ की कंपनी

ताइवान संकट के बीच चीन का बड़ा कदम, समंदर में उतरने को तैयार दुनिया का पहला 'ड्रोन कैरियर' सिचुआन, जानें इसकी खासियत?

ताइवान संकट के बीच चीन का बड़ा कदम, समंदर में उतरने को तैयार दुनिया का पहला 'ड्रोन कैरियर' सिचुआन, जानें इसकी खासियत?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

शिमला से आए एक यूरोपीय ने फैलाई ऐसी बीमारी, दिल्ली में 2 महीने में हुई थीं 23 हजार मौतें; 100 साल पहले की त्रासदी!

दिल्ली में साल 1918 के अक्टूबर और नवंबर महीनों में इन्फ्लुएंजा से इतनी बुरी तरह फैला कि इससे 23,175 लोगों की मौत हो गई थी. दस्तावेजों के मुताबिक, इनमें से 7,044 मौत दिल्ली शहर में और 16,131 मौत ग्रामीण इलाकों में हुई थीं.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Aug 29, 2026, 06:11 PM IST

शिमला से आए एक यूरोपीय ने फैलाई ऐसी बीमारी, दिल्ली में 2 महीने में हुई थीं 23 हजार मौतें; 100 साल पहले की त्रासदी!

शिमला से लौटे यूरोपीय की वजह से चली गई 23 हजार लोगों की जान (फोटो-AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सितंबर 1918 में शिमला से दिल्ली लौटा शख्स इन्फ्लुएंजा से संक्रमित निकला.
  • अगले दो महीनों में दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ऐसी आफत बना कि 23 हजार लोगों की जान चली गई.
  • करीब दो साल बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्फ्लुएंजा को संक्रामक रोग घोषित किया. 

साल था 1918 और महीना था सितंबर का... शिमला से एक यूरोपीय शख्स दिल्ली के लिए रवाना हुआ. जब वो वहां से निकला तो उसे बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसी महामारी को लेकर रवानगी ले रहा है, जो त्रासदी में तब्दील होने वाली है. यूरोपीय शख्स आराम से दिल्ली पहुंच गया और कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक रहा. अचानक एक ऐसी बीमारी ने दिल्ली पर धावा बोला, जिसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सितंबर के अगले दो महीने अक्टूबर और नवंबर दिल्ली के लिए इतने खराब साबित हुए, जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. इन दो महीनों में दिल्ली प्रांत के अंदर 23 हजार से ज्यादा मौतें हुईं. 

यूरोपीय शख्स दिल्ली पहुंच गया, लेकिन बीमार रहता था. सितंबर के महीने में तो सबकुछ ठीक ही चल रहा था. चिंता या घबराहट जैसी कोई बात नहीं थी. मरीजों को बुखार, गले में खराश और खांसी की शिकायत थी, लेकिन अक्टूबर तक मामले ज्यादा सामने आने लगे और वे ज्यादा गंभीर एवं जानलेवा हो गए. इसके बाद दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने लगा, जिसने ब्रिटिश सरकार की टेंशन बढ़ा दी थी.

ब्रिटिश सरकार ने इन्फ्लुएंजा को घोषित किया संक्रामक रोग 

दिल्ली आर्काइव्स से मिले दस्तावेजों के अनुसार, दो साल बाद यानी सितंबर 1920 में ब्रिटिश भारत प्रशासन ने दिल्ली में सामान्य इन्फ्लुएंजा को आधिकारिक रूप से संक्रामक रोग घोषित कर दिया. ब्रिटिश काल में उस समय दिल्ली पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत संचालित हो रही थी. इस अधिसूचना के बाद इन्फ्लुएंजा को पंजाब नगरपालिका अधिनियम के तहत संक्रामक रोगों से जुड़े प्रावधानों में शामिल कर लिया गया. इसके साथ ही बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली नगरपालिका को अधिकार मिल गए.

शिमला से दिल्ली आने वाला यूरोपीय निकला संक्रमित

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली अभिलेखागार में सुरक्षित 1918 की एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बताया कि प्रांत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ध्यान में आया पहला मामला एक ऐसे यूरोपीय व्यक्ति का था, जो हाल ही में शिमला से लौटकर आया था, जहां उसके परिवार के सदस्य उसी बीमारी से पीड़ित थे. एक हफ्ते बाद उसी घर में रहने वाला एक और यूरोपीय व्यक्ति साफ तौर पर पहले मामले से संक्रमित पाया गया.  

दिल्ली में इन्फ्लुएंजा से 23,175 मौतें

दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की 1918 की एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दिल्ली प्रांत में इन्फ्लुएंजा से 23,175 लोगों की मौत हुई थी. दस्तावेजों के मुताबिक, इनमें से 7,044 मौत दिल्ली शहर में और 16,131 मौत ग्रामीण इलाकों में हुई थीं. वर्ष 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं में से एक थी.

इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? 

-इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक वायरल बीमारी है. कमजोर इम्युनिटी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं. 
-संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर वायरस हवा में फैल जाता है, जिसे आसपास सांस लेने पर यह शरीर में प्रवेश कर जाता है. 
-ये वायरस दरवाजे के हैंडल, फोन या टेबल जैसी जगहों पर कुछ घंटों तक जीवित रह सकता है. इन्हें छूने के बाद अगर हाथ बिना धोए चेहरे, नाक या मुंह पर लगाएं तो संक्रमण हो सकता है. 
-संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर उनके बर्तन-कपड़े साझा करने से भी ये फैलता है. 

इन्फ्लुएंजा से बचाव कैसे किया जाए?

-इन्फ्लुएंजा से बचने का सबसे प्रभावी तरीका हर साल फ्लू का टीका लगवाना है.
-अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.
-गंदे हाथों से अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें.
-खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिशू पेपर या अपनी कोहनी से ढकें.
-संक्रमित लोगों से उचित दूरी रखें और अगर आप खुद बीमार हैं तो दूसरों के संपर्क में आने से बचें.

ये भी पढ़ें- ग्लेशियर ढहा और फिर 20KM तक मलबा कैमरे में कैद... नेपाल की आपदा ने चीन के ग्योंग पोर्ट तक कैसे मचाई तबाही? 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में बनना है फ्यूचर-प्रूफ? IIM के इन 5 एग्जीक्यूटिव कोर्सेज से दें अपने करियर को नई उड़ान
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement