भारत में 25 दिसंबर तो रूस में 7 जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? जानें तारीखों का रहस्य

Why Christmas Day Celebrated on 7 January in Russia: रूस का ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी जूलियन कैलेंडर का पालन करता है, जो दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है. इसी कारण वहाँ क्रिसमस 7 जनवरी को आता है.

Why Christmas Day Celebrated on 7 January in Russia: दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आज, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है. लेकिन रूस समेत कई पूर्वी देशों में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव अभी नहीं, बल्कि 13 दिन बाद यानी 7 जनवरी को मनाया जाएगा. यह अंतर किसी धार्मिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि सदियों पुराने कैलेंडर विवाद की वजह से है.

जूलियन Vs ग्रेगोरियन कैलेंडर

दरअसल, ईसाई धर्म के शुरुआती दौर में पूरी दुनिया में 'जूलियन कैलेंडर' प्रचलित था, जिसे जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में शुरू किया था. लेकिन 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने इसमें सुधार कर 'ग्रेगोरियन कैलेंडर' पेश किया, जिसे आज हम आधुनिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं. अधिकांश पश्चिमी देशों ने इसे अपना लिया, लेकिन रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा दिखाते हुए पुराने जूलियन कैलेंडर पर ही टिके रहने का फैसला किया.

ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर में 13 दिनों का होता है फासला

जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच वर्तमान में 13 दिनों का अंतर है. जब दुनिया 25 दिसंबर (ग्रेगोरियन) को क्रिसमस मनाती है, तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन केवल 12 दिसंबर की तारीख होती है. जूलियन कैलेंडर में 25 दिसंबर की तारीख तब आती है, जब दुनिया के सामान्य कैलेंडर में 7 जनवरी हो चुकी होती है.

रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की परंपरा

रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि धार्मिक उत्सवों को उसी प्राचीन पद्धति से मनाया जाना चाहिए जो सदियों से चली आ रही है. हालांकि रूस ने आधिकारिक कार्यों के लिए 1918 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था, लेकिन चर्च ने अपने आध्यात्मिक कैलेंडर को नहीं बदला. यही कारण है कि रूस में क्रिसमस एक राजकीय अवकाश तो है, लेकिन इसकी तिथि 7 जनवरी ही रहती है.

रूस में 40 दिनों का कठिन उपवास

रूस में क्रिसमस से पहले की तैयारी भी काफी खास होती है. यहां लोग 'नैटिविटी फास्ट' का पालन करते हैं, जो 40 दिनों तक चलता है. इस दौरान मांस और डेयरी उत्पादों से परहेज किया जाता है. यह उपवास 6 जनवरी की शाम को आकाश में पहला तारा दिखने के बाद ही तोड़ा जाता है.

6 जनवरी की शाम को रूस में 'सोचेल्निक' कहा जाता है. इस शाम को लोग चर्च में विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं. घर पर 12 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों का प्रतीक होते हैं. इनमें 'कुत्या' (अनाज और शहद से बनी डिश) सबसे प्रमुख होती है.

