FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेशः शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव, लगा पूर्ण प्रतिबंध | नागपुर में जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बयान, हिंदुओं के 3-4 बच्चे होने चाहिए, बंगाल की CM ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना | बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर साजिद रशीदी ने दिया विवादित बयान, कहा- दीपू दास ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इसलिए उसकी मौत हुई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है

Vrusshabha Movie Review: ‘वृषभ’ एक पौराणिक कथा जो रिश्तों की गहराई से दिल जीतती है, विरासत जब बोझ नहीं जिम्मेदारी बनती है

Christmas Celebrations in Bollywood: कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

Movie Review: रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

रूहानी कशमकश और आधुनिक प्रेम का बेहतरीन कोलाज है ‘तू मेरी मैं तेरा...’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल

धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन

Homeनॉलेज

नॉलेज

भारत में 25 दिसंबर तो रूस में 7 जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? जानें तारीखों का रहस्य

Why Christmas Day Celebrated on 7 January in Russia: रूस का ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी जूलियन कैलेंडर का पालन करता है, जो दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है. इसी कारण वहाँ क्रिसमस 7 जनवरी को आता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 25, 2025, 02:35 PM IST

भारत में 25 दिसंबर तो रूस में 7 जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? जानें तारीखों का रहस्य
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Why Christmas Day Celebrated on 7 January in Russia: दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आज, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है. लेकिन रूस समेत कई पूर्वी देशों में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव अभी नहीं, बल्कि 13 दिन बाद यानी 7 जनवरी को मनाया जाएगा. यह अंतर किसी धार्मिक मतभेद के कारण नहीं, बल्कि सदियों पुराने कैलेंडर विवाद की वजह से है.

जूलियन Vs ग्रेगोरियन कैलेंडर

दरअसल, ईसाई धर्म के शुरुआती दौर में पूरी दुनिया में 'जूलियन कैलेंडर' प्रचलित था, जिसे जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में शुरू किया था. लेकिन 1582 में पोप ग्रेगरी XIII ने इसमें सुधार कर 'ग्रेगोरियन कैलेंडर' पेश किया, जिसे आज हम आधुनिक कैलेंडर के रूप में जानते हैं. अधिकांश पश्चिमी देशों ने इसे अपना लिया, लेकिन रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा दिखाते हुए पुराने जूलियन कैलेंडर पर ही टिके रहने का फैसला किया.

ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर में 13 दिनों का होता है फासला

जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच वर्तमान में 13 दिनों का अंतर है. जब दुनिया 25 दिसंबर (ग्रेगोरियन) को क्रिसमस मनाती है, तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन केवल 12 दिसंबर की तारीख होती है. जूलियन कैलेंडर में 25 दिसंबर की तारीख तब आती है, जब दुनिया के सामान्य कैलेंडर में 7 जनवरी हो चुकी होती है.

रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की परंपरा

रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि धार्मिक उत्सवों को उसी प्राचीन पद्धति से मनाया जाना चाहिए जो सदियों से चली आ रही है. हालांकि रूस ने आधिकारिक कार्यों के लिए 1918 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था, लेकिन चर्च ने अपने आध्यात्मिक कैलेंडर को नहीं बदला. यही कारण है कि रूस में क्रिसमस एक राजकीय अवकाश तो है, लेकिन इसकी तिथि 7 जनवरी ही रहती है.

रूस में 40 दिनों का कठिन उपवास

रूस में क्रिसमस से पहले की तैयारी भी काफी खास होती है. यहां लोग 'नैटिविटी फास्ट' का पालन करते हैं, जो 40 दिनों तक चलता है. इस दौरान मांस और डेयरी उत्पादों से परहेज किया जाता है. यह उपवास 6 जनवरी की शाम को आकाश में पहला तारा दिखने के बाद ही तोड़ा जाता है.
6 जनवरी की शाम को रूस में 'सोचेल्निक' कहा जाता है. इस शाम को लोग चर्च में विशेष प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं. घर पर 12 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों का प्रतीक होते हैं. इनमें 'कुत्या' (अनाज और शहद से बनी डिश) सबसे प्रमुख होती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
Blood Sugar: सुबह की 10 आदतें, जिन्हें अपना लेंगे तो पूरे दिन काबू में रहेगा ब्लड शुगर लेवल
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
धुरंधर के 'रहमान डकैत' से 'राणतुंगा' तक, 5 ऐसे विलेन जिन्होंने हीरो को साइडलाइन कर सिनेमा को बनाया अपना गुलाम
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
'Dhurandhar' की सुनामी के बीच OTT पर देखें यामी गौतम का 'हक', जानें क्या है इस फिल्म का 'आदित्य धर' से कनेक्शन
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
जब रणवीर सिंह ने किया था डेब्यू तब 5 साल की थी 'धुरंधर' की हीरोइन, देखें सारा अर्जुन की 15 साल पुरानी फोटो
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
MORE
Advertisement
धर्म
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement