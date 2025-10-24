FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग

पैरों को न करें नजरअंदाज, गंभीर बीमारियों से पहले ही दे देते हैं ये संकेत

IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: क्या बारिश में धुल जाएगा आखिरी वनडे? जानें कैसा है सिडनी के मौसम का हाल

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत

Bihar Election 2025: धोरैया विधानसभा सीट, जहां हर चुनाव में बदलता है खेल! क्या फिर पलटेगा सियासी पासा? समझें समीकरण 

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

नॉलेज

नॉलेज

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर

What is Difference Between Artificial and Natural Rain: असली बारिश वाष्पीकरण से होती है, जबकि कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग में विमान से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है. यह रासायनिक प्रक्रिया बादलों को मिलाकर, उन्हें प्राकृतिक बारिश से पहले ही बरसने को मजबूर कर देती है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 24, 2025, 03:47 PM IST

असली बारिश से कैसे अलग है Artificial Rain? यहां समझिए दोनों के बीच अंतर
Artificial Rain Vs Natural Rain: भारत के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण (AQI) और सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. हालांकि, यह तकनीक प्राकृतिक बारिश की प्रक्रिया से काफी अलग है. यहां हम समझते हैं कि असली बारिश और कृत्रिम बारिश के पीछे का विज्ञान क्या है और ये दोनों एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं.

प्राकृतिक बारिश का विज्ञान

प्राकृतिक बारिश एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है. सूर्य की गर्मी से समुद्रों, नदियों, और पेड़-पौधों की पत्तियों से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है. ऊपर जाकर यह भाप ठंडी होती है और हवा में मौजूद धूल या नमक के कणों के चारों ओर जमा होकर सूक्ष्म जल बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनाती है, जिससे बादल बनते हैं. जब ये सूक्ष्म कण आपस में जुड़कर इतने भारी हो जाते हैं कि हवा उन्हें ऊपर नहीं रोक पाती, तब वे गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश, बर्फ या ओले के रूप में जमीन पर गिरते हैं.

कृत्रिम बारिश

Artificial rains process

कृत्रिम बारिश, जिसे क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) भी कहते हैं, में प्राकृतिक संघनन की प्रक्रिया को तेज किया जाता है ताकि बादल जल्दी और जबरदस्ती बरस पड़ें. इस प्रक्रिया में विमानों या रॉकेटों का उपयोग करके बादलों के ऊपर या निचले हिस्से में कुछ रासायनिक यौगिकों का छिड़काव किया जाता है. सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रसायन सिल्वर आयोडाइड है. इसके अलावा, ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) और कैल्शियम क्लोराइड का भी उपयोग किया जाता है. सिल्वर आयोडाइड के कणों की संरचना बर्फ के क्रिस्टल से मिलती-जुलती होती है. जब ये कण बादलों में प्रवेश करते हैं, तो वे सूक्ष्म जल बूंदों के लिए केन्द्रीय नाभिक के रूप में काम करते हैं. ये नाभिक बादलों में मौजूद पानी की बूंदों को तेजी से अपने चारों ओर जमा करके बड़ी बूंदें बनाते हैं. पानी की बूंदें जल्दी से पर्याप्त रूप से भारी हो जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरना शुरू कर देती हैं, भले ही बादल प्राकृतिक रूप से बरसने के लिए पूरी तरह तैयार न हुए हों.

असली और कृत्रिम बारिश में मुख्य अंतर

असली बारिश और कृत्रिम बारिश में मूलभूत अंतर है. प्राकृतिक बारिश जल चक्र का हिस्सा है, जहाँ सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और हवा में मौजूद प्राकृतिक कणों के चारों ओर संघनित होकर बादल बनाता है, जो भारी होने पर बरसते हैं. इसके विपरीत, कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) एक रासायनिक हस्तक्षेप है. इसमें विमानों द्वारा बादलों में सिल्वर आयोडाइड जैसे कृत्रिम रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जो संघनन की प्रक्रिया को तेज करके, बादलों को प्राकृतिक रूप से तैयार होने से पहले ही बरसने पर मजबूर कर देता है. इसलिए, प्राकृतिक बारिश जहाँ प्रकृति पर निर्भर है, वहीं कृत्रिम बारिश में मानवीय हस्तक्षेप और रसायन शामिल होते हैं.

