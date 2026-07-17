OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

1 . 6 महीने की टॉप 6 लिस्ट में कौन रहा आगे?

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ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर दिन कंटेंट की बाढ़ सी रहती है, लेकिन हर फिल्म या वेब सीरीज दर्शकों के दिलों में जगह नहीं बना पाती. साल 2026 के पहले छह महीनों में दर्शकों ने किसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, इसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है. इस लिस्ट में स्पोर्ट्स इवेंट्स का दबदबा रहा है, तो वहीं कुछ बड़े फिल्मी सितारों की फिल्मों ने भी ओटीटी पर अपनी चमक बिखेरी है. आइए जानते हैं जनवरी से जून तक किन शोज और फिल्मों ने ओटीटी की दुनिया में अपना दबदबा बनाया और कौन सा शो 'धुरंधर' से आगे निकल गया.

