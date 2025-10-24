क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

1 . क्या बादलों में भरा जाता है पानी?

1

दिवाली के मौके पर हुई भारी आतिशबाजी के कारण भारत के तमाम बड़े शहरों की हवा अत्यधिक जहरीली हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. इस गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की है. ट्रायल पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 अक्टूबर को दिल्ली में Cloud Seeding के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसमें कुल कितना खर्च आता है.