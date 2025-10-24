FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत 

Piyush Pandey: 'अबकी बार मोदी सरकार' का नारा देने वाले पीयूष पांडे का निधन, एड गुरु पद्मश्री ने दिये थी ये टैग लाइन

Delhi Police की रेड में फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे 2 आतंकी गिरफ्तार, ISIS से था कनेक्शन 

Bath Before Sleep: रात को सोने से पहले नहाने से कितने फायदे होते हैं?

सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग

Cheapest Air Purifier: दमघोंटू, जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, घर ले आएं 5000 रुपये से सस्ते ये स्मार्ट एयर प्यूरीफायर

Tulsi Vivah 2025: अगले महीने 2 या 3 नवंबर कब है तुलसी विवाह, जानें इसकी तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

साड़ी ड्रैपिंग कर गुजरात की इस महिला ने खड़ा किया दुनिया भर में अपना अम्पायर, जानें कैसे बनी ग्लोबल फैशन लीडर?

दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी आर्टिफिशियल बारिश, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण सफल

नॉलेज

क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

Cloud Seeding in Delhi: दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए, 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है. क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके बादलों को मिलाकर जबरदस्ती बारिश कराई जाती है.

Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 10:37 AM IST

1.क्या बादलों में भरा जाता है पानी?

क्या बादलों में भरा जाता है पानी?
1

दिवाली के मौके पर हुई भारी आतिशबाजी के कारण भारत के तमाम बड़े शहरों की हवा अत्यधिक जहरीली हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. इस गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की है. ट्रायल पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 अक्टूबर को दिल्ली में Cloud Seeding के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसमें कुल कितना खर्च आता है.

2.प्राकृतिक रूप से कैसे होती है बारिश?

प्राकृतिक रूप से कैसे होती है बारिश?
2

बारिश की प्रक्रिया वाष्पीकरण से शुरू होती है, जब समुद्र का पानी या पेड़-पौधों के पत्तों से नमी भाप बनकर ऊपर उठती है और बादल बनाती है. बादलों का घनत्व कम होने के कारण वे तैरते रहते हैं. जब बादल में मौजूद पानी के कण एक-दूसरे से लगातार जुड़ते रहते हैं, तो उनका वजन बढ़ने लगता है. यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वजन बढ़ने के कारण गुरुत्वाकर्षण के चलते बारिश नहीं हो जाती है.

3.What Is Cloud Seeding?

What Is Cloud Seeding?
3

जब कम घनत्व वाले बादल आपस में मिलते हैं, तो बारिश होती है. क्लाउड सीडिंग में इसी प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से किया जाता है. इसमें विमानों या रॉकेटों के जरिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड (AgI) जैसे रासायनिक यौगिकों का छिड़काव किया जाता है.

4.कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन?

कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन?
4

सिल्वर आयोडाइड, बर्फ के क्रिस्टल बनाने का काम करता है, जिससे कंडेंसेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप बादल में मौजूद पानी की सूक्ष्म बूंदें तेजी से जुड़कर बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं और बारिश होने लगती है. दुबई और चीन जैसे देश जल संकट से निपटने और प्रदूषण कम करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं.

5.क्लाउड सीडिंग का खर्च कितना आता है?

क्लाउड सीडिंग का खर्च कितना आता है?
5

क्लाउड सीडिंग की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है. यह जितने बड़े क्षेत्र में बारिश करानी है, उसपर निर्भर करती है. साथ ही, सिल्वर आयोडाइड या अन्य सामग्री की मात्रा पर इसका खर्च बनता है. इसे बनाने में विमानों या जमीन-आधारित जनरेटर का इस्तेमाल होता है. चूंकि दिल्ली में IIT कानपुर के सहयोग से यह कार्य हो रहा है, इसकी अनुमानित लागत प्रति वर्ग किलोमीटर लाखों रुपये तक हो सकती है, जो प्रायोजन और तकनीकी सहयोग पर निर्भर करेगा.

6.दुनिया में पहली बार कब हुई कृत्रिम बारिश?

दुनिया में पहली बार कब हुई कृत्रिम बारिश?
6

कृत्रिम बारिश का कारनामा पहली बार 13 नवंबर 1946 को वैज्ञानिक डॉक्टर विंसेन शेफर्ड ने कर दिखाया था. उन्होंने एक प्लेन से बादलों पर ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद भारी बर्फबारी और बारिश हुई. इसके बाद, साइंटिस्ट डॉ. बेरहार्ड फॉनगुड ने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग करवाई.

7.दिल्ली में कब होगी कृत्रिम बारिश?

दिल्ली में कब होगी कृत्रिम बारिश?
7

दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है. मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है. यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पहली कृत्रिम बारिश कराई जाएगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

