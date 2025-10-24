क्या बादलों में भरा जाता है पानी? जानिए कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन...

सुबह ब्रश करते समय जी मिचलाना या उल्टी का आना किडनी खराबी का भी है संकेत
नॉलेज
Pragya Bharti | Oct 24, 2025, 10:37 AM IST
1.क्या बादलों में भरा जाता है पानी?
दिवाली के मौके पर हुई भारी आतिशबाजी के कारण भारत के तमाम बड़े शहरों की हवा अत्यधिक जहरीली हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया है, जो हर उम्र के लोगों के लिए बेहद खतरनाक है. इस गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की है. ट्रायल पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 अक्टूबर को दिल्ली में Cloud Seeding के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी. ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसमें कुल कितना खर्च आता है.
2.प्राकृतिक रूप से कैसे होती है बारिश?
बारिश की प्रक्रिया वाष्पीकरण से शुरू होती है, जब समुद्र का पानी या पेड़-पौधों के पत्तों से नमी भाप बनकर ऊपर उठती है और बादल बनाती है. बादलों का घनत्व कम होने के कारण वे तैरते रहते हैं. जब बादल में मौजूद पानी के कण एक-दूसरे से लगातार जुड़ते रहते हैं, तो उनका वजन बढ़ने लगता है. यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वजन बढ़ने के कारण गुरुत्वाकर्षण के चलते बारिश नहीं हो जाती है.
3.What Is Cloud Seeding?
जब कम घनत्व वाले बादल आपस में मिलते हैं, तो बारिश होती है. क्लाउड सीडिंग में इसी प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से किया जाता है. इसमें विमानों या रॉकेटों के जरिए बादलों पर सिल्वर आयोडाइड (AgI) जैसे रासायनिक यौगिकों का छिड़काव किया जाता है.
4.कैसे कराई जाती है आर्टिफिशियल रेन?
सिल्वर आयोडाइड, बर्फ के क्रिस्टल बनाने का काम करता है, जिससे कंडेंसेशन की प्रक्रिया तेज हो जाती है. इसके परिणामस्वरूप बादल में मौजूद पानी की सूक्ष्म बूंदें तेजी से जुड़कर बड़ी बूंदों में बदल जाती हैं और बारिश होने लगती है. दुबई और चीन जैसे देश जल संकट से निपटने और प्रदूषण कम करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं.
5.क्लाउड सीडिंग का खर्च कितना आता है?
क्लाउड सीडिंग की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है. यह जितने बड़े क्षेत्र में बारिश करानी है, उसपर निर्भर करती है. साथ ही, सिल्वर आयोडाइड या अन्य सामग्री की मात्रा पर इसका खर्च बनता है. इसे बनाने में विमानों या जमीन-आधारित जनरेटर का इस्तेमाल होता है. चूंकि दिल्ली में IIT कानपुर के सहयोग से यह कार्य हो रहा है, इसकी अनुमानित लागत प्रति वर्ग किलोमीटर लाखों रुपये तक हो सकती है, जो प्रायोजन और तकनीकी सहयोग पर निर्भर करेगा.
6.दुनिया में पहली बार कब हुई कृत्रिम बारिश?
कृत्रिम बारिश का कारनामा पहली बार 13 नवंबर 1946 को वैज्ञानिक डॉक्टर विंसेन शेफर्ड ने कर दिखाया था. उन्होंने एक प्लेन से बादलों पर ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद भारी बर्फबारी और बारिश हुई. इसके बाद, साइंटिस्ट डॉ. बेरहार्ड फॉनगुड ने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके क्लाउड सीडिंग करवाई.
7.दिल्ली में कब होगी कृत्रिम बारिश?
दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी है और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है. मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है. यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पहली कृत्रिम बारिश कराई जाएगी.
