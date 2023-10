त्रिपुरा और मेघालय को पीएम मोदी ने क्या दी सौगातें, 5 पॉइंट्स में जानिए

डीएनए हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचे. यहां पीएम उत्तर-पूर्व परिषद की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए. इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर जाए. प्रधानमंत्री ने मेघालय और त्रिपुरा में 6,800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले 8 साल में उत्तर-पूर्व (North-East) के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को हमने रेड कार्ड दिखा दिया है.

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई-भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्ट्स को लटकाना, भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सोचती थी कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा. लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नए टनल, पुल, नई रेल लाइन बनाने का काम तेजी से चल रहा है. जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, अब सब वाइब्रेंट किए जा रहे हैं. स्पोर्ट्स को केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है. इसका लाभ नॉर्थ-ईस्ट के युवाओं को हुआ है. देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है.

I congratulate all brothers and sisters of Meghalaya on the connectivity, education, skill development and employment schemes that are being dedicated to the state.



