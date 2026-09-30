पिता को हमेशा 'अपने पास' रखना चाहती थी महिला! 4 साल तक फ्रीजर में छिपाया शव- 75 लाख से ज्यादा किये खर्च

महिला को यकीन था कि एक न एक दिन उसके पिता को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा और वह फिर से उसके साथ रहेंगे. इसके लिए महिला ने अमेरिका की एक कंपनी से भी संपर्क किया था, जो शव को सुरक्षित रखने का काम करती है.

पुनर्जन्म के कई किस्से आपने जरूर सुने होंगे. इसे लेकर कई फिल्में भी बनी हैं. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अब 'अमर' होने तक की कोशिशें हो रही हैं. डिजिटल तकनीक के जरिए मरे हुए लोगों की यादें, आवाज और व्यक्तित्व को सहेजकर उन्हें 'डिजिटल अमरता' (Digital Immortality) देने की कोशिशें भी तेजी से बढ़ी हैं. इन सबके बीच मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा. यहां एक महिला ने अपने मरे हुए पिता के शव को 4 साल तक फ्रीजर में इस उम्मीद से सुरक्षित रखवाया, क्योंकि उसे उनके पुनर्जन्म का यकीन था.

दोबारा जिंदा करने की थी उम्मीद

पुलिस ने बताया कि महिला को यकीन था कि एक न एक दिन उसके पिता को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा और वह फिर से उसके साथ रहेंगे. पुलिस ने बताया कि इसके लिए महिला ने अमेरिका की एक कंपनी से भी संपर्क किया था, जो शव को सुरक्षित रखने का काम करती है. शव को बाद में अमेरिका ले जाने की तैयारी थी. इसके लिए महिला पैसे इकट्ठा कर रही थी. पुलिस ने बताया कि मृतक का एक बेटा मुंबई में और एक बेटी अमेरिका में रहते हैं.

कैंसर से हुई थी 78 साल के शख्स की मौत

पुलिस ने बताया कि उस व्यक्ति की मौत 9 जून, 2022 को 78 साल की उम्र में कैंसर से हुई थी. Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले का खुलासा तब हुआजब उस जगह को रीडेवलपमेंट के लिए खाली कराने की कोशिश की गई. पुलिस ने बताया कि 40 साल की महिला ने जून 2022 से मलाड इलाके के डे-केयर सेंटर में पिता की लाश रखी हुई थी. डे-केयर सेंटर करीब एक महीने पहले बंद हो गया था.

फ्रीजर में कैसे मिली लाश?

डे-केयर सेंटर के मालिक उस प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते थे, क्योंकि 2000 स्क्वेयर फीट से ज्यादा एरिया वाली उस चॉलका रीडेवलपमेंट होने वाला था. पुलिस की एक टीम सेंटर पर गई और उन्हें उस आदमी की लाश एक फीज़र में रखी हुई मिली. अधिकारी ने बताया कि डे-केयर सेंटर चलाने वालों ने भी पुलिस को वहां लाश रखे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मरने वाले आदमी की बेटी अंधेरी वेस्ट में रहती है. वह बुज़ुर्ग आदमी कैंसर से पीड़ित था और जून 2022 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी.

मकान मालिक ने क्या बताया?

मकान मालिक ने बताया कि उसने 2022 की शुरुआत में यह जगह अब्दुल रहमान को किराए पर दी थी. उसने बताया कि बाद में रहमान ने यह जगह किसी और मैनेजमेंट को सौंप दी, जो वहां एक क्लिनिक चला रहा था. मकान मालिक का दावा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस जगह के अंदर शव रखा हुआ था. पुलिस ने मकान मालिक, डे-केयर सेंटर चलाने वालों और मृतक के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए.

हर महीने 1.60 लाख रुपये हो रहे थे खर्च

अधिकारी ने बताया, 'हमने परिवार से बात की है और अब वे तय करेंगे कि वे शव का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं या फिर सर्टिफिकेट लेकर और कानूनी फीस चुकाकर उसे BMC को सौंपना चाहते हैं.' 'Economics Times' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने करीब 1.60 लाख रुपये दे रहा था. इस हिसाब से शव को सुरक्षित रखने के लिए परिवार ने अब तक तकरीबन 75 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किये हैं.