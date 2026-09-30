फ्लाइट में यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले पायलट पर होती है कौन-कौन सी कार्रवाई? जानिये किस देश में क्या हैं नियम 

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर को-पायलट ने पायलट को चाकू मारकर उसे खून से लथपथ कर दिया. इससे प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं. इनमें से ज्यादातर यात्री इजरायल के थे.

एविएशन सेक्टर में बुधवार (सितंबर, 30, 2026) को उस समय अफरातफरी मच गई जब दुबई से इजरायल जा रहे एक विमान के हाईजैक की सूचना आई. हाईजैक की खबर मिलते ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी तुरंत एक्टिव हो गए. उन्होंने आनन-फानन में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 2 फाइटर जेट को तुरंत रवाना कर दिया. अच्छी बात यह रही कि फ्लाईदुबई की प्लेन का हाईजैक नहीं हुआ, बल्कि यह पायलटों के बीच की लड़ाई का नतीजा था. 34 हजार फीट की ऊंचाई पर को-पायलट ने पायलट को चाकू मारकर उसे खून से लथपथ कर दिया. फ्लाईदुबई एयरलाइंस ने पुष्टि की कि कहासुनी से शुरू हुई बात हाथापाई के बाद चाकूबाजी पर आ गई. इससे प्लेन में सवार 180 जिंदगियां दांव पर थीं. इनमें से ज्यादातर यात्री इजरायल के थे. इसी दौरान पायलटों ने ATC को 'स्क्वॉक कोड 7700' का सिग्नल भेज दिया. इसका मतलब होता है विमान में कोई इमरजेंसी है. फिर उन्होंने कोड को बदलकर 7500 कर दिया जो'हाईजैकिंग' से जुड़ा है.

फ्लाईदुबई ने ATC को भेजा 'Squawk कोड' 7500

स्क्वॉक कोड (Squawk Code) 7500 का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब विमान 'हाइजैकिंग (Hijacking)' जैसी स्थिति में हो. पायलट के 'Transponder' में 7500 दर्ज किए जाने का सीधा मतलब ATC और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को यह संकेत देना होता है कि विमान किसी गंभीर खतरे में है और उसे तत्काल सहायता की जरूरत है. इसके बाद दुबई से इजरायल के तेल अवील जा रहे विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाई दुबई एयरलाइंस ने पुष्टि की कि पायलटों के बीच लड़ाई हुई और बात चाकूबाजी तक पहुंच गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया था. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकपिट में पायलटों के बीच लड़ाई के बाद प्लेन में इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट हुआ था. आइये जानते हैं मिड एयर फ्लाइट में यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले पायलटों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाती है.

क्या है UAE का कानून?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में नागरिक विमानन से जुड़े अपराधों के लिए 'Federal Law No. 20 of 1991' में प्रावधान किए गए हैं. इस कानून में विमान के खिलाफ किए जाने वाले अलग-अलग अपराधों और उनकी सजा का उल्लेख है.कानून की धारा 55 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से विमान में सवार किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा करता है, ऐसा करने की कोशिश करता है या किसी तरह से इसमें मदद करता है, तो इसे विमान के खिलाफ अपराध माना जा सकता है. खास तौर पर उड़ान के दौरान विमान में मौजूद किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई हिंसा इस प्रावधान के दायरे में आ सकती है.

वहीं, धारा 72 में धारा 55 के तहत आने वाले अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है. इसके मुताबिक, ऐसे अपराध को जानबूझकर करने, उसकी साजिश रचने या उसे अंजाम देने की कोशिश करने पर उम्रकैद या कारावास की सजा हो सकती है.

अगर जांच में यह सामने आता है कि विमान में की गई हिंसा जानबूझकर और गैरकानूनी थी और उससे विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था तो धारा 72 के तहत उम्रकैद या कारावास का प्रावधान लागू हो सकता है.

भारत में मिलती है कैसी सजा?

भारत में यात्रियों की जान जोखिम में डालने की हालत में विमान उड़ाने वाले पायलटों के खिलाफ DGCA और एयरलाइंस कड़ी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई कर सकती हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) सुरक्षा नियमों के उल्लंघन या गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में पायलट का फ्लाइंग लाइसेंस निलंबित करने से लेकर उसे स्थायी रूप से रद्द करने तक की कार्रवाई कर सकता है. एयरलाइंस सुरक्षा के मामले में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाती हैं और दोषी पाए जाने पर पायलट को तत्काल ड्यूटी से हटाकर नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है. गंभीर मामलों में पायलट के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू हो सकती है. Aircraft Rules, 1937 के नियम 22 के तहत विमान की सुरक्षा को खतरे में डालने, धमकी देने या संचालन में बाधा पहुंचाने जैसी गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का प्रावधान है.

अमेरिका में मिलती है कौन सी सजा?

अमेरिका में उड़ान के दौरान कॉकपिट में लड़ाई करने या किसी क्रू मेंबर के काम में बाधा डालने को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में संबंधित पायलट या व्यक्ति के खिलाफ फेडरल कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) पायलट का कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड करने से लेकर उसे स्थायी रूप से रद्द तक कर सकता है. एयरलाइन भी ऐसे मामलों में पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी नौकरी खत्म कर सकती है. वहीं, अगर मारपीट, लापरवाही या किसी अन्य हरकत से विमान और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो न्याय विभाग (Department of Justice) संघीय आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है. दोष साबित होने पर भारी जुर्माने के साथ कई वर्षों तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

पहले भी हुई हैं कई घटनाएं

दुनिया के कई हिस्सों में भी पायलटों के बीच ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. ऐसे मामलों में इमिडिएट सस्पेंशन जैसी कार्रवाई की गई है. साल 2022 में जेनेवा से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की एक उड़ान के दौरान कॉकपिट में 2 पायलटों के बीच हाथापाई हुई थी. क्रू सदस्यों को दोनों को अलग करना पड़ा था और लैंडिंग तक एक क्रू सदस्य कॉकपिट में मौजूद रहा था. घटना के बाद दोनों पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया था.

एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई थी मारपीट

इससे भी गंभीर मामला साल 2009 में एयर इंडिया की शारजाह से दिल्ली जा रही फ्लाइट में सामने आया था. उस दौरान पायलटों और क्रू सदस्यों के बीच मारपीट हुई थी. विवाद कॉकपिट से निकलकर विमान की गैली तक पहुंच गया था. इसके बाद दो पायलटों और दो क्रू सदस्यों को सस्पेंड किया गया था, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी.