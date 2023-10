शरीर में छिपाकर ला रहा था 15 करोड़ की कोकीन, IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुआ विदेशी नागरिक

डीएनए हिंदी: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर नशे की तस्करी का एक और बड़ा प्रयास असफल हुआ है. कस्टम विभाग (Customs Department) के अधिकारियों ने करोड़ों की कोकीन के साथ गिनी निवासी एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है. फिलहाल तस्करी (Drug Smuggling) के इस आरोपी के शरीर से निकले कैप्सूल को मेडिकल सुपर विजन में रखा गया है. कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि इस शख्स ने कोकीन के कैप्सूल बनाकर अपने शरीर के अंदर छिपाकर रखे थे. कस्टम विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इन कैप्सूल को उसके शरीर से बरामद किया है.

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह शख्स गिनी से आ रहा था. एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने उसे पकड़ा तो उसके शरीर से कोकीन के 82 कैप्सूल बरामद किए गए. इतने कैप्सूल की कीमत लगभग 15.36 करोड़ रुपये बताई गई है. नशे की तस्करी करने के लिए लोग अक्सर कई तरीकों से नशीले पदार्थ लाने की कोशिश करते हैं. देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर ऐसे कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने अपने शरीर में नशीले पदार्थ या सोने और हीरे जैसी बहुमूल्य चीजें छिपा रखी थीं.

