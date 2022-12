CLAT Answer Key 2023 छह दिन बाद जारी हो जाएगी CLAT Answer Key 2023, ऐसे करें डाउनलोड

clat answer Key

डीएनए हिंदी: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू) कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट रविवार शाम 4 बजे संपन्न हो गया है. इसकी आंसर की सिर्फ छह दिन बाद 24 दिसंबर को जारी की जा सकती है. इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यार्थी राज्यवार व्यक्तिगत आंसर की और मास्टर आंसर की एक क्लिक में डाउनलोड कर कर सकते हैं.

यहां जारी होगी CLAT Answer Key 2023

Clat Answer Key 2023 की 24 दिसंबर को CLAT की आधिकारिक वेबसाइट clatconsortiumofnlu.ac.in पर जारी की जाएगी. अभ्यार्थी यहां पर जाकर अपने राज्य और रोल नंबर डालकर आंसर की चेक (Know how to check answer key) करने के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं. यह सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट (PDF Format) में जारी की जाएगी, जिसे साइट से डाउनलोड कर उम्मीदवार आराम से परीक्षा में दिए प्रश्नों के उत्तरों की जांच कर सकते हैं.

पढ़ें-Bajaj Family ने मुंबई में खरीदे Sea View वाले पांच फ्लैट, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

आंसर शीट पर कल तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

अगर परीक्षा के दौरान (Answer Sheet) को जमा करने से लेकर अन्य को परेशानी हुई है तो कल यानी 19 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि क्लैट की परीक्षा में गलत जवाब पर 0.25 अंक की नेगेटीव मार्किंग होगी. बता दें कि क्लैट 2023 परीक्षा देश के 25 राज्यों में आयोजित कराई गई. इनमें 127 परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों ने परीक्षा दी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.