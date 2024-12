Yogi Cabinet UP CM Yogi Adityanath ने मजाकिया अंदाज में ली यूपी के Finance Minister की चुटकी

CM Yogi UP Cabinet: यूपी के सीएम (UP CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) किसानों (Farmers) को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलने के उपलक्ष्य में 'संकल्प की सिद्धि' (Sankalp Ki Siddhi) कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) के वित्त मंत्री (Finance Minister) सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) भी मौजूद रहे. अपने भाषण के दौरान सीएम योगी वित्त मंत्री के साथ मजाकिया अंदाज में दिखे.”