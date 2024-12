हिन्दू लड़की से शादी करने वाले कौन हैं जामा मस्जिद के नए शाही इमाम Syed Shaban Bukhari

Who Is Syed Shaban Bukhari?: दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद (Jama Masjid) एक बार फिर बड़े बदलाव की गवाह बनी. 25 फरवरी को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी (Shahi Imam Ahmed Bukhari) यहां के नायब इमाम और उनके बेटे सैयद शाबान बुखारी (Syed Shaban Bukhari) की जानशीन यानि उनके उत्तराधिकारी के रूप में दस्तारबंदी की गई. Syed Shaban Bukhari ने हिन्दू लड़की से शादी की है जिन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया. Watch video for more information