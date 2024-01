Two Finger Test क्या होता है? Ban के बावजूद Doctor ने किया ये काम | 2 Finger Test | Crime | News

Two Finger Test: Himachal Pradesh High Court ने 'Two Finger Test'की शिकार Rape Victim को 5 लाख रुपए Compensation देने का आदेश दिया. High Court ने कहा कि इस Test से Rape Victim की Privacy का उल्लंघन हुआ है. साथ ही गरिमा का उल्लंघन हुआ. High Court ने आगे कहा कि इस Case में असंवेदनशीलता दर्शाई गई. जिसने भी मेडिको लीगल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया है उसके खिलाफ जांच की जाएगी. गौरतलब है कि Supreme Court ने इस Test पर रोक लगा दी थी. क्या होता है Two Finger Test? क्या है पूरा केस? High Court ने क्या कहा? जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो.