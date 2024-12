Video क्या है अविश्वास प्रस्ताव कैसे तय होता है कि कौन कितनी देर बोलेगा

What is No Confidence Motion: संसद में मणिपुर हिंसा के मामले में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? जिसे लेकर संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर रहा है.