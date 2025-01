Video उत्तर भारत पर पहुंचा है Strong WD Low Pressure से दक्षिण भारत पर बदल गया मौसम | Weather Report

Video: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (Himachal Pradesh and Uttarakhand) के पहाड़ों पर बर्फबारी (Snowfall over higher reaches) देगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर भी बादल छा सकते हैं. कई शहरों और राज्यों में सर्दी बढ़ेगी. बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) और प्रभावी होगा. दक्षिणी राज्यों तथा मध्य भारत के ऊपर moisture बढ़ जाएगा. चेन्नई में बारिश भी शुरू हो सकती है | Weather Report