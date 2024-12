Video- Go First Crisis Reaction Go First Airlines हुई दिवालिया! अचानक Flights Cancel होने पर भड़के यात्री

Financial Crisis से जूझ रही Wadia Group की Go First Airlines ने 3 , 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयरलाइंस गो फर्स्ट दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। जिसका असर उसकी उड़ानों पर पड़ने लगा है. अचानक रद्द हुई फ्लाइट्स से कई यात्रियों के बने बनाए प्लान बिगड़ गए, जिसके बाद सुनें उनके दिल का दर्द