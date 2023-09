Parliament Special Session: 4 विधेयकों पर होगी चर्चा, One Nation One Election पर बेवजह का हल्ला?

Parliament Special Session: केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक parliament के special session का एजेंडा जारी किया है. सत्र के दौरान चार विधेयकों को पेश किया जाएगा. 3 अगस्त को The Advocates (Amendment Bill) 2023 और Press and Registration of Periodicals Bill को राज्यसभा में पारित किया गया था. इन्हें अब लोकसभा में पेश किया जाएगा. वहीं Post office bill 2023 और Chief Election Commissioner and other election commissioners bill 2023, राज्यसभा में 10 अगस्त को पेश किए गए थे, जिन पर अब विशेष सत्र के दौरान चर्चा होगी. सरकार ने जो एजेंडा जारी किया उसमें One Nation One Election या भारत vs India का उल्लेख नहीं है. यानी विपक्ष इतने दिनों से बेवजह ही वन नेशन वन इलेक्शन और भारत-इंडिया विवाद को लेकर हल्ला मचा रही थी, लेकिन अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी.