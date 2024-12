Spanish Woman Gang Rape Case Row झारखंड प्रशासन ने पीड़िता के पति को दिया 10 लाख रुपए का मुआवजा

Spanish Woman Gang Rape Case: 1 मार्च को अपने पति के साथ बाइक टूर पर निकली स्पेनिश महिला (Spanish Woman) के साथ झारखंड (Jharkhand) के हंसडीहा (Hansdiha) थाना क्षेत्र में सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) की घटना हई थी. अब झारखंड प्रशासन (Jharkhand Administration) ने रेप पीड़िता (Rape Victim) के पति (Husband) 10 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) दिया है. पीड़िता के पति ने तेजी से जांच के लिए अधिकारियों को धन्यवाद (Thank You Regards) दिया. डिप्टी कमिश्नर अंजनेयुलु डोडे (Deputy Commissioner Anjaneyulu Dodde) ने कहा, 'हम उन्हें हरसंभव मदद मुहैया करा रहे हैं’