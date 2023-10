Qatar Indian Navy Officers News: कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कौन हैं?

Qatar Indian Navy Officers: भारत के विदेश मंत्रालय (Indian Foreign Ministry) ने 26 अक्टूबर को कहा कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर (Court of First Instance Of Qatar) ने एक मामले में दोहा (Doha) में काम कर रहे इंडियन नेवी के आठ पूर्व अफसरों (8 Ex-Indian Navy Officers) को मौत की सजा सुनाई है. तो आखिर कौन हैं वो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर और नौसेना में वो किस पद पर थे, जानते हैं इस वीडियो में.